Vidéo : Un motard manque d'être écrasé par un bus Posté par Skwatek

Au Brésil, un motard manque d'être écrasé par un bus à une intersection.





Vidéo (2mn20s) : Motard chanceux





Vidéo : Ouvrir sa portière sans regarder Vidéo : Une femme s'évanouit et tombe sous un train Vidéo : Un cycliste chanceux passe sous un camion

12 commentaires Auteur Conversation Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1031 Karma: 4175 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 3 Allez je le tente : pour une fois, ce n’est pas de la faute du mot… non je peux pas !



Mais putain, qu’est ce que tu vas glisser sous un bus aussi ?! watchix Je viens d'arriver Inscrit le: 4/8/2008 Envois: 57 Karma: 129 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 2 ça s'est joué à 1sec et quelques newton d'inertie (F vecteur) du bus pour terminer avec un cerveau en presse-purée... psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 675 Karma: 1466 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 1



celui qui a la réf a + de 60 ans ""Ra petit peta petit pas petit bus; si t'es fatigué t'as qu'à prendre l'autobus" !!"celui qui a la réf a + de 60 ans vantage93 Je suis accro Inscrit le: 5/11/2014 Envois: 1337 Karma: 1430 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 2 quand je pense à ceux qui roulent sans casque.... Au brésil doit y en avoir un paquet Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1646 Karma: 940 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Oui effectivement, sans le casque, le chauffeur aurait eut pas mal de taf à nettoyer ses pneus. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2535 Karma: 3733 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 8 Presque un spot de prévention routière pour le port du casque ^^ Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 898 Karma: 402 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Encore un de ces fâcheux qui tente l'arnaque à l'assurance. Mais pas de bol, une dashcam fixe le surveille. Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 277 Karma: 1167 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0

@psikopate

""Ra petit peta petit pas petit bus; si t'es fatigué t'as qu'à prendre l'autobus" !!"



celui qui a la réf a + de 60 ans



Je l'ai mais j'ai beaucoup moins de 60 piges! Par contre je pensais pas voir ça un jour quelque part!!! Citation :Je l'ai mais j'ai beaucoup moins de 60 piges! Par contre je pensais pas voir ça un jour quelque part!!! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5468 Karma: 8410 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Et personne pour voler son portefeuille ou sa moto? Chuis choqué !! On est au Bresil oui ou merde? Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1291 Karma: 1675 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Il y va tellement de bon cœur en plus. Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2446 Karma: 3222 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Et dire que 20 minutes plus tôt, il était tranquillement sur son bateau en train d'attraper un petit requin à main nue. auchd Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2018 Envois: 41 Re: Un motard manque d'être écrasé par un bus 0 Il y a aussi la roue qui s'est bloquée, mais difficile a dire si elle se bloque grâce au casque ou juste le coup de frein. Mais si elle se bloquait pas il se faisait rouler dessus et pas pousser. Il a quand même un chance incroyable de s'en sortir, ça s'est joué a rien !