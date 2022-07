Vidéo : Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Posté par -Flo-

Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert mais l’appareil photo de son téléphone ne veut pas fonctionner. Malgré tous ses efforts, il n’a pas réussi à mettre le doigt sur le problème.





Vidéo () : Prendre des photos pendant un concert (Fail)





Auteur Conversation auchd Je viens d'arriver Inscrit le: 2/7/2018 Envois: 42 Karma: 51 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 3 il a surtout la caméra selfie activée LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6180 Karma: 16373 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 1 Tout ça pour quelques likes sur [insérer réseau social] au lieu d'apprécier le moment présent! Rythmncs Je viens d'arriver Inscrit le: 10/1/2019 Envois: 49 Karma: 58 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 0 La grosdoigtitude bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 118 Karma: 607 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 3 Du coup, il a raté la photo et le concert... shinix Je suis accro Inscrit le: 16/3/2015 Envois: 753 Karma: 1431 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 2

@bigone

Du coup, il a raté la photo et le concert...



Ouai mais il était à deux doigts de faire de magnifiques photos. Citation :Ouai mais il était à deux doigts de faire de magnifiques photos. Solostaran Je suis accro Inscrit le: 24/1/2013 Envois: 1876 Karma: 623 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 0 ça c'est vraiment la transformation digitale ! Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2171 Karma: 3791 En ligne ! Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 1

@Rythmncs

La grosdoigtitude

Pas de grosdoigtophobie ici ! Citation :Pas de grosdoigtophobie ici ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2188 Karma: 7856 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 0

@auchd

il a surtout la caméra selfie activée



Oui, il n'est juste pas au courant de cette fonctionnalité.



Et ce n'est pas si trivial que ça si on ne connait pas.



Bref, juste un vieux pas trop à la page niveau technologie. Pas si insolite que ça... Citation :Oui, il n'est juste pas au courant de cette fonctionnalité.Et ce n'est pas si trivial que ça si on ne connait pas.Bref, juste un vieux pas trop à la page niveau technologie. Pas si insolite que ça... -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4267 Karma: 1898 Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 0

@auchd

il a surtout la caméra selfie activée



Frontale. En plus d'être un mot anglais, selfie est un nom, pas un adjectif, il ne s'applique pas à une caméra, et surtout il est ridicule en français (notre langue à protéger de tous ces mots anglais comme les québécois le font depuis toujours). Citation :Frontale. En plus d'être un mot anglais, selfie est un nom, pas un adjectif, il ne s'applique pas à une caméra, et surtout il est ridicule en français (notre langue à protéger de tous ces mots anglais comme les québécois le font depuis toujours). Padma Je masterise ! Inscrit le: 25/12/2015 Envois: 2171 Karma: 3791 En ligne ! Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert Re: Un homme essaie de prendre des photos pendant un concert 0

@-MaDJiK-

Citation :

@auchd

il a surtout la caméra selfie activée



Frontale. En plus d'être un mot anglais, selfie est un nom, pas un adjectif, il ne s'applique pas à une caméra, et surtout il est ridicule en français (notre langue à protéger de tous ces mots anglais comme les québécois le font depuis toujours).

Il est joli ton avatar ! Ce qui y est écrit est en quelle langue ?