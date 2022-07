Vidéo : Jouer au basket sur un drone Posté par Exotope

Un homme, debout sur un drone, tente de marquer un panier..





Vidéo (12s) : Drone Basket





Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 281 Karma: 1181 Re: Jouer au basket sur un drone 5

@LugerKain

C'est con quitte à faire ça, fallait plutôt tenté le quidditch

ils ont grave besoin d'accessoires

J'ai trouvé Charlie !!!!

Si vous avez besoin d'indices, n'hésitez pas…

@LugerKain

C'est con quitte à faire ça, fallait plutôt tenté le quidditch



ils ont grave besoin d'accessoires









J’ai trouvé Charlie !!!!

Si vous avez besoin d’indices, n’hésitez pas… Citation :J’ai trouvé Charlie !!!!Si vous avez besoin d’indices, n’hésitez pas…

17 commentaires Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6196 Karma: 16402 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Pas totalement au point il me semble Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 196 Karma: 218 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 4 - "Hey j'ai une idée: ça te dit je t'attache les pieds sur un drone géant et je te fais décoller du sol pour que t'essayes de mettre un panier de basket?

- Ok mais ça à l'air un peu dangereux, je vais mettre un casque alors"... Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 431 Karma: 251 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Ce genre d'ânerie ne me fait plus rire depuis longtemps, au risque de sonner comme un réac', ils ont éclaté un drone qui vaut plusieurs milliers d'euro pour faire "mumuse". Un peu comme cet imbécile notoire qui explose des télévisions sur YouTube. Squaller Je suis accro Inscrit le: 11/9/2015 Envois: 1328 Karma: 598 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Mouais, l'idée à la c.. du jour, quoi! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 212 Karma: 453 En ligne ! Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 é er le quidditch



ils ont grave besoin d'accessoires



C'est con quitte à faire ça, fallait plutôt tenter le quidditchils ont grave besoin d'accessoires Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 281 Karma: 1181 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 5

@LugerKain

C'est con quitte à faire ça, fallait plutôt tenté le quidditch



ils ont grave besoin d'accessoires









J’ai trouvé Charlie !!!!

Si vous avez besoin d’indices, n’hésitez pas… Citation :J’ai trouvé Charlie !!!!Si vous avez besoin d’indices, n’hésitez pas… Olyer Je masterise ! Inscrit le: 22/5/2015 Envois: 3467 Karma: 3662 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Ça ne pouvait pas finir autrement, alors pourquoi l'avoir fait ? dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2862 Karma: 7511 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 j'imagine un match avec ce truc ; une boucherie ... Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 202 Karma: 161 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 c pas passé loin pour la salade de doigts lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 895 Karma: 682 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Il a oublié la loi immuable de l'aéronautique : "tout ce qui décolle finira pas impacter la planète. A toi de gérer cet instant." Apowers Je masterise ! Inscrit le: 26/7/2013 Envois: 2448 Karma: 3223 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Le coccyx est un os situé à l'extrémité de la colonne vertébrale chez l'homme. Il résulte en principe de la soudure de 3 à 5 vertèbres atrophiées nommées "les vertèbres coccygiennes". Il a une forme triangulaire et se situe juste en haut de la raie des fesses. Beebop Je viens d'arriver Inscrit le: 10/6/2022 Envois: 39 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Je ne vois pas même l'intérêt de ce genre de trucs... Ni même l'intérêt d'en rire, s'en offusquer, critiquer ou applaudir. Juste pourquoi ça existe ? Kalannar Je viens d'arriver Inscrit le: 8/7/2010 Envois: 65 Karma: 130 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Bien fait pour ta gue***... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6239 Karma: 6068 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0



Les cons ça ose tout La vidéo est déjà passée : https://www.koreus.com/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=1859574 Les cons ça ose tout marcaflushhh Je m'installe Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 491 Karma: 767 En ligne ! Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 Peter, ta pensée agréable !



(je vous laisse délirer ce dernier concept de J.M. Barrie)



Dans Hook, c'est mieux expliquer mais si ça peut vous aider à siffloter dans le bus:



Peter Pan - Tu t'envoles I Disney Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5475 Karma: 8438 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 C est le fameux panier a 100.000....frais d hopitaux et drone compris. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1296 Karma: 1681 Re: Jouer au basket sur un drone Re: Jouer au basket sur un drone 0 **Education positive on**



C'est bien d'avoir pensé au casque.



**Education positive off**



