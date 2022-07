Vidéo : Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Posté par -Flo-

Un homme part déplacer sa voiture garée sous un arbre en pleine tempête à Cracovie, en Pologne.



Vidéo (1mn26s) : Déplacer sa voiture pendant une tempête





Sur le même sujet :

Vidéo : Couper des branches avec un laser Vidéo : Sortir de sa place de parking au bon moment ! Vidéo : Des arbres tombent devant une voiture Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 170 Karma: 412 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 0 Ils ne connaissent pas Cerise. Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 373 Karma: 225 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 0 LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6208 Karma: 16419 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 0 L'arbre à fait "CRAC" OH OUI! Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 974 Karma: 1254 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 3 Sa voiture servait de béquille à ce pauvre arbre Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1034 Karma: 4186 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 1 Le mec est un météorologue pointu ! Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79088 Karma: 7157 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 0 je me demande si il est parti la garer sous un autre arbre? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5476 Karma: 8442 Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête Re: Un homme déplace sa voiture pendant une tempête 1 En somme, ca finit bien?! Nous on vient la pour voir le mec galérer et la voiture se faire ecraser! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.