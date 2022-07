Vidéo : Un garde royal n'apprécie pas qu'une touriste touche aux rênes de son cheval Posté par -Flo-

Une touriste pose à côté d’un garde royal anglais pour la photo mais ce dernier ne va pas aimer qu’elle mette la main sur les rênes de son cheval.





Vidéo (18s) : Une touriste se fait disputer par un garde royal à cheval





Sur le même sujet :

Vidéo : Un garde royal engueule un touriste français Vidéo : Un garde royal engueule un touriste français Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 244 Karma: 437 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 20 Rien de plus normal non ???

Je ne vois aucune attaque verbale, aucune insulte !! c'est comme ca que les gardes se font respecter, en parlant sur ce ton. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1047 Karma: 1284 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 8 @EndymionRaul Hâte de te voir dans la prochaine vidéo koreus de touriste vs garde !

24 commentaires Auteur Conversation momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 244 Karma: 437 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 20 Rien de plus normal non ???

Je ne vois aucune attaque verbale, aucune insulte !! c'est comme ca que les gardes se font respecter, en parlant sur ce ton. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 218 Karma: 820 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 7 il voulait faire un jeu de mot sur la reine et les rênes... mais il est anglais...

Du coup il est super énervé ! Chrys77 Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2009 Envois: 3495 Karma: 2224 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 Ca devait être la journée des malentendants ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 680 Karma: 1473 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 2 Chrys77 des malcomprenants plûtôt des malcomprenants plûtôt gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6229 Karma: 5005 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 4 Quand t'es adulte, mais que tu mérites de te faire engueulée comme un gamin ... Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 171 Karma: 411 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 C’est mêmes anglais qui vont aller se plaindre de l’accueil qui leur ai réservé en France. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2537 Karma: 3751 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 4 Rien de plus normal. C'est pas un clown c'est un garde. Les gens ont parfois tendance à l'oublié et prennent un peu trop de liberté. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1049 Karma: 933 En ligne ! Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0

@momo57

Rien de plus normal non ???

Je ne vois aucune attaque verbale, aucune insulte !! c'est comme ca que les gardes se font respecter, en parlant sur ce ton.



C'est vrai que la dame lui a énormément manqué de respect... C'est un scandale !



Garde ou pas, que personne ne s'avise de crier sur ma femme de la sorte pour une broutille pareille... Citation :C'est vrai que la dame lui a énormément manqué de respect... C'est un scandale !Garde ou pas, que personne ne s'avise de crier sur ma femme de la sorte pour une broutille pareille... Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1047 Karma: 1284 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 8 @EndymionRaul Hâte de te voir dans la prochaine vidéo koreus de touriste vs garde ! chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4173 Karma: 4711 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 5 Soyarow



Bien essayé petit troll



@EndymionRaul



Ce sont des militaires, même avec l'apparat.

Tu te vois aller prendre une photo avec un militaire dans une gare en le prenant par les épaules ? Bien essayé petit trollCe sont des militaires, même avec l'apparat.Tu te vois aller prendre une photo avec un militaire dans une gare en le prenant par les épaules ? MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1902 Karma: 3669 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 1 T'as pas intérêt non plus à toucher au volant de sa bagnole... Kaishu Je m'installe Inscrit le: 27/1/2005 Envois: 197 Karma: 225 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 6

@EndymionRaul



Garde ou pas, que personne ne s'avise de crier sur ma femme de la sorte pour une broutille pareille...



Sinon quoi? tu vas t'attaquer à la garde anglaise? Le summum de la grande gueule derrière son écran.



En vrai t'as juste à espérer que ta femme est moins bête que celle de la vidéo qui s'acharne à vouloir attraper les rênes d'un cheval qui n'en a visiblement pas envie. Citation :Sinon quoi? tu vas t'attaquer à la garde anglaise? Le summum de la grande gueule derrière son écran.En vrai t'as juste à espérer que ta femme est moins bête que celle de la vidéo qui s'acharne à vouloir attraper les rênes d'un cheval qui n'en a visiblement pas envie. Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1745 Karma: 1153 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 3 @EndymionRaul



Devant ton pc tu dis çà mais en réalité, tu ferai également dans ton froc. momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 244 Karma: 437 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 1

@EndymionRaul

Citation :

@momo57

Rien de plus normal non ???

Je ne vois aucune attaque verbale, aucune insulte !! c'est comme ca que les gardes se font respecter, en parlant sur ce ton.



C'est vrai que la dame lui a énormément manqué de respect... C'est un scandale !



Garde ou pas, que personne ne s'avise de crier sur ma femme de la sorte pour une broutille pareille...





Regarde un peu les videos de garde anglais... :

https://www.youtube.com/watch?v=88Cr-yWMhHg&ab_channel=LamaFach%C3%A9



Comprends ensuite la notion de sécurité...

Si le cheval s'était cabré, et avait blesser cette dame, qui aurait porté plainte ?? On vit vraiment dans une société bizarre de nos jours... Citation :Regarde un peu les videos de garde anglais... :Comprends ensuite la notion de sécurité...Si le cheval s'était cabré, et avait blesser cette dame, qui aurait porté plainte ?? On vit vraiment dans une société bizarre de nos jours... ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1037 Karma: 521 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 @EndymionRaul

Et tu vas faire quoi ? Gueuler plus fort que lui ? gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6229 Karma: 5005 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 momo57 Cachez-moi ce lien que je ne saurais voir ! Edit: @momo57 ça reste LamaFach%C3%A9 quand même !!





Citation :

@ludooooo

@EndymionRaul

Et tu vas faire quoi ? Gueuler plus fort que lui ?



Le trainer devant les tribunaux pour obtenir verbalisation et réparation ! Restons civilisés ! Cachez-moi ce lien que je ne saurais voir ! Edit: @ça reste LamaFach%C3%A9 quand même !!Citation :Le trainer devant les tribunaux pour obtenir verbalisation et réparation ! Restons civilisés ! momo57 Je m'installe Inscrit le: 2/12/2015 Envois: 244 Karma: 437 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 @gazeleau

J ai juste fait une recherche google : garde anglais... 1er lien de réponse.... rien de bien monstrueux... ChuckChan Je m'installe Inscrit le: 25/5/2009 Envois: 245 Karma: 305 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 Mais c'est pas le genre de truc qui se produit plusieurs fois par jour au 4 coins du palais ? EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1049 Karma: 933 En ligne ! Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0

@Gyeongri

@EndymionRaul Hâte de te voir dans la prochaine vidéo koreus de touriste vs garde !



XD Ca me ferais bien rire aussi. Je suis doué pour me mettre dans ce genre d'emmerde.



@chbenz J'ai pas dit que la dame avait raison. J'ai seulement dit que le garde en fait des tonnes.



@Kaishu

@Angeus Facile aussi d'affirmer des choses derrière votre écran. Mais je pense mieux me connaître que vous.

Vous ne semblez pas faire la différence entre quelqu'un qui dit " je vais démolir ce mec " et quelqu'un qui dit " ça va mal se passer si... ". Peut-être que je me ferais défoncer la gueule, ou peut-être que je me contenterais de l'envoyer chier, mais si vous êtes du genre à reculer dans ce genre de situation, c'est pas mon cas. Et je vous parle de vécu.

C'est pas une qualité d'être comme ça. Mais quand quelqu'un m'emmerde injustement, je regarde pas son statut ou sa carrure et ça a déjà failli me coûter la vie.



@momo57 Tu dis ça parce que c'est un garde. Quel mec lambda et normal aurait crié sur une femme d'âge mûr inoffensive juste parce qu'elle touche à peine les rênes de son cheval ? Quand je croise un cheval et que je m'approche prudemment pour le caresser, je ne me dit pas "et si, et si, et si..." Là, le cheval est tranquille. Il ne se met à bouger que lorsque le garde se met à gueuler... Citation :XD Ca me ferais bien rire aussi. Je suis doué pour me mettre dans ce genre d'emmerde.J'ai pas dit que la dame avait raison. J'ai seulement dit que le garde en fait des tonnes.Facile aussi d'affirmer des choses derrière votre écran. Mais je pense mieux me connaître que vous.Vous ne semblez pas faire la différence entre quelqu'un qui dit " je vais démolir ce mec " et quelqu'un qui dit " ça va mal se passer si... ". Peut-être que je me ferais défoncer la gueule, ou peut-être que je me contenterais de l'envoyer chier, mais si vous êtes du genre à reculer dans ce genre de situation, c'est pas mon cas. Et je vous parle de vécu.C'est pas une qualité d'être comme ça. Mais quand quelqu'un m'emmerde injustement, je regarde pas son statut ou sa carrure et ça a déjà failli me coûter la vie.Tu dis ça parce que c'est un garde. Quel mec lambda et normal aurait crié sur une femme d'âge mûr inoffensive juste parce qu'elle touche à peine les rênes de son cheval ? Quand je croise un cheval et que je m'approche prudemment pour le caresser, je ne me dit pas "et si, et si, et si..." Là, le cheval est tranquille. Il ne se met à bouger que lorsque le garde se met à gueuler... Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8493 Karma: 3640 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 Le problème c'est que tu peux pas lui demandé si tu peux ou pas (je pense) , déjà c'est pas son boulot non plus , donc quand tu sais pas, tu fais pas. PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 847 Karma: 1130 Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 Pauvre cheval ! Si il ne bouge pas alors qu'on lui gueule dans les oreilles, c'est qu'il doit être entraîner... On doit lui gueuler dans les oreilles tous les jours...



@tryfax Garde ? C'est du décor. Ce n'est pas ce type avec un sabre et un casque à grande plume rouge qui lui couvre la moitié du visage qui va arrêter un terroriste avec une ceinture d'explosif. Wasab_II Je suis accro Inscrit le: 30/12/2016 Envois: 554 Karma: 1134 En ligne ! Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0

@EndymionRaul

Citation :

@Gyeongri

@EndymionRaul Hâte de te voir dans la prochaine vidéo koreus de touriste vs garde !



XD Ca me ferais bien rire aussi. Je suis doué pour me mettre dans ce genre d'emmerde.



@chbenz J'ai pas dit que la dame avait raison. J'ai seulement dit que le garde en fait des tonnes.



@Kaishu

@Angeus Facile aussi d'affirmer des choses derrière votre écran. Mais je pense mieux me connaître que vous.

Vous ne semblez pas faire la différence entre quelqu'un qui dit " je vais démolir ce mec " et quelqu'un qui dit " ça va mal se passer si... ". Peut-être que je me ferais défoncer la gueule, ou peut-être que je me contenterais de l'envoyer chier, mais si vous êtes du genre à reculer dans ce genre de situation, c'est pas mon cas. Et je vous parle de vécu.

C'est pas une qualité d'être comme ça. Mais quand quelqu'un m'emmerde injustement, je regarde pas son statut ou sa carrure et ça a déjà failli me coûter la vie.



@momo57 Tu dis ça parce que c'est un garde. Quel mec lambda et normal aurait crié sur une femme d'âge mûr inoffensive juste parce qu'elle touche à peine les rênes de son cheval ? Quand je croise un cheval et que je m'approche prudemment pour le caresser, je ne me dit pas "et si, et si, et si..." Là, le cheval est tranquille. Il ne se met à bouger que lorsque le garde se met à gueuler...



Après la bonne réaction c'est aussi de mettre sa fierté de côté puis de prendre la bonne décision qui est, d'éviter d'empirer la situation... Citation :Après la bonne réaction c'est aussi de mettre sa fierté de côté puis de prendre la bonne décision qui est, d'éviter d'empirer la situation... wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 563 Karma: 547 En ligne ! Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... Re: Un garde royal n'apprécie pas qu'une touris... 0 @EndymionRaul "Tu dis ça parce que c'est un garde. Quel mec lambda et normal aurait crié sur une femme d'âge mûr inoffensive juste parce qu'elle touche à peine les rênes de son cheval ? Quand je croise un cheval et que je m'approche prudemment pour le caresser, je ne me dit pas "et si, et si, et si..." Là, le cheval est tranquille. Il ne se met à bouger que lorsque le garde se met à gueuler..."

-> Ce n'est pas un simple garde mais un garde ROYAL(= Reine du royaume uni) ! On ne les touche pas, on ne se met pas sur leur chemin de ronde, et on ne touche pas plus leurs chevaux de la garde royale ! Il y a des règles à respecter, si tu ne le fais pas, n'y pas pas, sinon vu tes propos tu ne t'étonneras pas de finir au trou à Londres ! Vu les tonnes de touristes qui n'en font qu'à leur tête pour une putain de photo souvenir et les vidéos que l'on peut trouver sur le net, c'est bien la meilleure méthode ! Simple et efficace . Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.