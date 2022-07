Vidéo : Le dessinateur Vaskange fait un zoom sur ses vacances Posté par psikopate

Le dessinateur Vaskange nous parle de ses vacances dans un zoom animé.



Vidéo (1mn14s) : Zoom sur les vacances





Wow... ça donne le vertige!

Excellent. Je me demande quel outil il utilise.

C'est forcément un logiciel spécialisé.

Ayez pitié de mon âme. J'attendais un twist style guerre, accident, inflation au milieu de l'histoire.

Je serai curieux de connaître la résolution du dessin...

Vacances nous raconte ses Vaskange ?

Il est pommophile ?

Procédé utilisé dans ce sublime morceau datant de 2009 :

Röyksopp - Eple

Il est pommophile ?



Procédé utilisé dans ce sublime morceau datant de 2009 :



endlesspaper sur Ipad

Trouvé sur son Tweet

@PseudoPris

Vacances nous raconte ses Vaskange ?

Il est pommophile ?



Procédé utilisé dans ce sublime morceau datant de 2009 :



Röyksopp - Eple



Et aussi :







IAM - Je danse le Mia (1993)



Et aussi :

IAM - Je danse le Mia (1993)

Je me demande à quand remonte la première "mise en abyme" vidéo ?

Je m'attendais à une autre fin....

