Vidéo : Deux enfants se checkent avant un départ de motocross Posté par Kilroy1

Avant une course de motocross, deux enfants essaient de faire un fist bump (poing contre poing)



Vidéo (15s) : Se checker avant un départ





Roulpops Je suis accro Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 635 Karma: 409 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 2 C'est presque effrayant, de les laisser conduire des véhicules à moteur alors qu'ils présentent si peu de coordination motrice...Enfin bon, aux USA ils ont déjà un flingue dans les mains à cet âge là... nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 780 Karma: 1801 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 6 nassif1 Je viens d'arriver Inscrit le: 28/2/2013 Envois: 24 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 4 C'est la faute du moutard. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6243 Karma: 6073 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 0 Vieux motard que jamais lithit Je suis accro Inscrit le: 25/7/2013 Envois: 1650 Karma: 3289 En ligne ! Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 0 @Roulpops C'est la même chez nous depuis longtemps. Moi même je me souviens avoir conduit un Yamaha pw 50 quand j'étais môme dans le début des années 90.



Sans oublier que la plupart des champions moto atteignent ces niveaux justement parce qu’ils ont généralement commencé super tôt sur ce genre de bécane et ce partout sur la planète.



Le seul bémol aux sports mécaniques pourrais être selon moi l'aspect écologique, mais certainement pas l'age des pilotes. Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2514 Karma: 1778 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 0

Z'êtes des bonhommes ou pas ?



Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2514 Karma: 1778 Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 0 Z'êtes des bonhommes ou pas ? Franchement, expliquer la connerie aux gamins c'est quand même pas compliqué lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 913 Karma: 968 En ligne ! Re: Deux enfants se checkent avant un départ de motocross 0 "checker" verbe transitif du premier groupe.