Vidéo : Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne au dessus de l'eau Posté par Karalol

Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne au dessus de l'eau. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?



Vidéo (34s) : Aller au parc aquatique sans savoir nager





PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 233 Karma: 595 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 6 la vidéo reste fixe sur la 1ere image par contre j'ai le son Mills Je m'installe Inscrit le: 4/9/2018 Envois: 187 Karma: 53 En ligne ! Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 5 https://www.reddit.com/r/instant_regret/comments/u5s4do/going_to_the_waterpark_even_though_you_cant_swim/

21 commentaires Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 488 Karma: 1798 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Trop de la chance il se fait sucer en prime Nark0t1k Je suis accro Inscrit le: 14/4/2007 Envois: 541 En ligne ! Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 3





Merci @Mills Problème:Solution:Merci @ PAST3K Je m'installe Inscrit le: 9/7/2019 Envois: 233 Karma: 595 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 6 la vidéo reste fixe sur la 1ere image par contre j'ai le son Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 999 Karma: 1150 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Joli troll, vidéo volontairement buggée donc il tombe jamais à l'eau... WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3218 Karma: 10435 En ligne ! Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 C'est comme regarder BFM sans avoir de sens critique … ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1668 Karma: 3087 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0

@PAST3K

la vidéo reste fixe sur la 1ere image par contre j'ai le son -_-





et la vidéo d'origine n'est plus disponible !!!



Citation :et la vidéo d'origine n'est plus disponible !!! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2865 Karma: 7515 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 2 il sait peut être pas nager , mais il est plutôt balèze pour rester accroché avec les bras pendant toute la vidéo ! Mills Je m'installe Inscrit le: 4/9/2018 Envois: 187 Karma: 53 En ligne ! Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 5 https://www.reddit.com/r/instant_regret/comments/u5s4do/going_to_the_waterpark_even_though_you_cant_swim/ daoka Je suis accro Inscrit le: 15/4/2015 Envois: 1103 Karma: 193 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0

en ligne de commande tapez (il faut avoir installer au préalable wget)

wget

puis regardez la vidéo avec vlc



edit: la solution de @Mills est encore meilleure. Sinon en attendant la résolution du problème, et si vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le cambouisen ligne de commande tapez (il faut avoir installer au préalable wget)wget https://embed.koreus.com/00071/202207/tyrolienne-eau-sauveteur.mp4 puis regardez la vidéo avec vlcedit: la solution de @est encore meilleure. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1036 Karma: 4194 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Pas conventionnelle la méthode du maître nageur, mais plutôt efficace ! yautja87 Je m'installe Inscrit le: 3/9/2015 Envois: 449 Karma: 573 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Bricci En vrai, si t'as pied pourquoi se priver Le type a été hors de l'eau de A à Z, réussite totale ! En vrai, si t'as pied pourquoi se priverLe type a été hors de l'eau de A à Z, réussite totale ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2594 Karma: 5725 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Le gars qui le sauve c'est un hippopotame... Il marche sous l'eau : tranquillou... lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 899 Karma: 682 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 J'aime bien ces mecs qui manquent d'y rester sans une intervention extérieure, et qui ne prennent même pas deux secondes pour remercier le sauveteur.

L'ingratitude à son paroxysme. roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1319 Karma: 3867 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 "Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?"

Au hasard, il va perdre un doigt ? x) Kishin Je viens d'arriver Inscrit le: 19/12/2013 Envois: 15 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 1 @daoka Tu peux aussi prendre le lien de la vidéo que tu donnes et simplement le lire directement avec VLC dans Média -> Ouvrir un flux réseau

Ca va encore plus vite. arcadja Je viens d'arriver Inscrit le: 31/7/2019 Envois: 26 Karma: 119 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 @PAST3K sur chrome ça fige, essayes sur Edge Deathkami Je viens d'arriver Inscrit le: 10/5/2013 Envois: 75 Karma: 98 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 "Un homme tente de se suicide en faisant une tyrolienne au dessus de l'eau"

#facepalm cyberscooty Je m'installe Inscrit le: 1/12/2013 Envois: 431 Karma: 195 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 @arcadja moi je n'ai aucun souci sur Internet Explorer 6 [mode troll off] daoka Je suis accro Inscrit le: 15/4/2015 Envois: 1103 Karma: 193 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 @Kishin

Oui c'est vrai. daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 232 Karma: 396 Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Tout ça pour pécho le maitre nageur gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 538 Karma: 1158 En ligne ! Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... Re: Un homme qui ne sait pas nager fait de la tyrolienne ... 0 Ba oui, au départ il croyait que c'était un parc Tyrolien.