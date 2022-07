Vidéo : Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Posté par Koreus

Pendant une partie de pêche au Brésil, un homme a sorti son drone pour filmer et il a capturé un drôle de moment.



Vidéo (18s) : Un alligator attrape un drone





Sur le même sujet :

Vidéo : Drone Basket Vidéo : Un alligator mange un drone Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 490 Karma: 1796 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0 Un drone de moment vous voulez dire dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2195 Karma: 7869 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 2

Résultat des courses, le drone est perdu, mais il lui reste une jolie vidéo en souvenirs





Oui enfin ça on s'en fout. La question principale, c'est ce qu'il advient de l'animal.



que ce genre de pratique pouvait être très délétère (possiblement mortelle ?) pour les alligators.



Donc franchement, la "jolie vidéo souvenir", elle repassera. Citation :Oui enfin ça on s'en fout. La question principale, c'est ce qu'il advient de l'animal. On a déjà vu que ce genre de pratique pouvait être très délétère (possiblement mortelle ?) pour les alligators.Donc franchement, la "jolie vidéo souvenir", elle repassera. Pasquain Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 15 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5484 Karma: 8461 En ligne ! Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0

On appelle ca un crocodile Peter Pan. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6246 Karma: 6076 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0 @Jinroh

Alligator ou crocodile, c'est caïman la même chose ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1670 Karma: 3089 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0



Drone vs Volcan Fagradalsfjall son prénom c'est Ali et le nom de famille c'est Fagradalsfjall pas Gator ! ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1670 Karma: 3089 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 1

@Gudevski

@Jinroh

Alligator ou crocodile, c'est caïman la même chose

je suis pas spécialiste, j'en saurien en tout cas il est pas Komodo ni varan mais iguane a être connu. Citation :je suis pas spécialiste, j'en saurien en tout cas il est pas Komodo ni varan mais iguane a être connu. Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 490 Karma: 1796 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0

@ablator

Citation :

@Gudevski

@Jinroh

Alligator ou crocodile, c'est caïman la même chose

je suis pas spécialiste, j'en saurien en tout cas il est pas Komodo ni varan mais iguane a être connu.



Tu sais qu'on a brûlé des gens vifs pour moins que cela Citation :Tu sais qu'on a brûlé des gens vifs pour moins que cela wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 566 Karma: 551 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0

Gali l'Alligator - 13ème RUE

Et il bouffe du drone ! guymen Je m'installe Inscrit le: 5/11/2016 Envois: 350 Karma: 519 Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière Re: Comment perdre son drone au-dessus d'une rivière 0 vu la gout que ça a il a du le recracher aussi sec, donc le drone n'est pas perdu, il fallait juste se donner la peine de nager pour le récupérer... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.