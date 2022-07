Vidéo : L'inflation est hors de contrôle Posté par Koreus

Regardez combien coute un café !



Vidéo (6s) : Le prix du café est hors de contrôle

Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 222 Karma: 459 En ligne ! Re: L'inflation est hors de contrôle Re: L'inflation est hors de contrôle 0 Echanger un truc qui te fatigue contre un truc énergisant

Je vois plus ça comme un retour SAV, le 1er n'avait pas l'effet escompté

Maintenant que le meilleur moment à plus de 9 mois ... Nutell_moi Je masterise ! Inscrit le: 13/11/2013 Envois: 2015 Karma: 3203 Re: L'inflation est hors de contrôle Re: L'inflation est hors de contrôle 0 Viande fraiche, et livrée en circuit court.

Chapeau. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 979 Karma: 1267 Re: L'inflation est hors de contrôle Re: L'inflation est hors de contrôle 0 Un bébé pour un espresso, un ado pour un latte, le partenaire pour un allongé, et la belle-mère pour un café glacé.



Un irlandais pour un irish coffee, mais c’est plus compliqué Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1338 Karma: 2068 En ligne ! Re: L'inflation est hors de contrôle Re: L'inflation est hors de contrôle 0 Je pense plutôt que c'est la valeur d'un être humain qui est en chute libre... Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.