Vidéo : Une femme sur son téléphone manque de se faire percuter par deux tramways Posté par Skwatek

Une femme sur son téléphone manque de se faire percuter par deux tramways à Katowice, en Pologne.





Vidéo (36s) : Une femme manque de se faire percuter par deux tramways





Sur le même sujet :

Vidéo : Un piéton tombe dans un bassin Vidéo : Trois tramways bloqués à un carrefour Vidéo : Les yeux rivés sur son téléphone, il marche sur un serpent Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation chayan Je m'installe Inscrit le: 3/3/2017 Envois: 112 Karma: 437 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 4 Le pire c'est que ça lui en touche une sans faire bouger l'autre ! ^^ -Flo- Kolossal Inscrit le: 8/1/2005 Envois: 14184 Karma: 10055 En ligne ! Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 2 La personne qui filme a dû être vachement déçue qu’elle s’en sorte indemne. Elle attendait visiblement autre chose. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5487 Karma: 8470 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 1 Qu elle aille mourrir chez elle!!! mongo1994 Je suis accro Inscrit le: 28/12/2014 Envois: 526 Karma: 286 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 3 Observation de l'environnement : 0

Capacité d'adaptation : 0

Instinct de survie : 0 Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 226 Karma: 152 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 0 Peut-être qu'elle voulait juste se faire déglinguer et porter plainte pour se faire de l'argent. voirloup Je suis accro Inscrit le: 20/5/2014 Envois: 542 Karma: 428 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 0 Pas besoin d' aller en Pologne , en ce moment on a les mêmes à pied ou à vélo , sur nos pistes cyclables . yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 253 Karma: 200 Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... Re: Une femme sur son téléphone manque de se faire percut... 0 elle a son cerveau entre les mains, elle ne peut pas tout faire non plus ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.