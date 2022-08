Vidéo : Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Posté par Koreus

Des chèvres sont surprises par le démarrage d'une tondeuse à gazon.



Vidéo (18s) : Chèvres vs Tondeuse à gazon





Auteur Conversation dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2871 Karma: 7543 En ligne ! Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 1 ca doit être pratique qd tu joues a 1 2 3 soleil ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3225 Karma: 10454 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 1 La tondeuse qui vient voler le travail de ces pauvre chèvres. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 193 Karma: 842 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 0 C'est vache! nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 781 Karma: 1814 En ligne ! Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 2

Malheureusement cette maladie touche aussi les hommes. gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 543 Karma: 1163 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 1 Les loups doivent être contents!

BOUH! LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 242 Karma: 474 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 0

C'est une maladie il me semble (ok description en fait ^^) , quand elles se figent, j'en connais pas la nocivité

c'est un peu sadique non ? Citation :Si ça se trouve, les chèvres, elles voient çaC'est une maladie il me semble, quand elles se figent, j'en connais pas la nocivité AlexKidd Je suis accro Inscrit le: 26/7/2004 Envois: 651 Karma: 481 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 3



Après tout, c'est vrai que beaucoup regardent les vidéos sur leur téléphone et que dans certains cas ça peut faire des points de vue intéressants.



Mais quand même, prendre le temps de poser son téléphone, ne cadrer ni la tondeuse, ni la cabane, se douter que les chèvres vont s'échapper horizontalement plutôt que verticalement...



Noraj



La majorité des gens regardent désormais ce genre de vidéos sur Tiktok/Shorts/Réels



Noraj

La majorité des gens regardent désormais ce genre de vidéos sur Tiktok/Shorts/Réels

No offense mais c'est toi/nous les vieux cons qui voulons regarder des vidéos courtes conçues pour mobile, sur un vieux site desktop..... Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1311 Karma: 1708 Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 0

Ben en fait t'es juste un génie pour penser à tout ça. C'est ça la conclusion.



Quand je suis au sous-sol et que je vois un voisin qui va monter pas longtemps après moi. Je le connais, je sais qu'il va prendre l'ascenseur après moi donc je lui renvoie l'ascenseur, ce qui lui évite d'attendre tous les étages que je viens de monter. Je n'ai jamais vu personne faire ça dans toute ma vie. Je me suis longtemps demandé pourquoi jusqu'au jour où j'ai eu un éclair : je suis un génie en fait !



Une autre situation. Je suis à un rond point. Je tourne à droite. Je mets mon clignotant car je me dis que si je ne le fais pas je fais deux choses : attendre une personne pour rien, pensant que je continue et même, après quelques années de réflexion, j'ai aussi compris que la personne qui se demande ce que je fais porte son attention sur moi et donc a moins d'attention ailleurs... comme sur la route, le passage piéton etc. et que cela augmentait les risques d'accident.



Je vois beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça et n'ont sans doute pas fait le lien entre clignotant et report d'attention. Conclusion ? Génie je te dis !



Ben en fait t'es juste un génie pour penser à tout ça. C'est ça la conclusion.

Quand je suis au sous-sol et que je vois un voisin qui va monter pas longtemps après moi. Je le connais, je sais qu'il va prendre l'ascenseur après moi donc je lui renvoie l'ascenseur, ce qui lui évite d'attendre tous les étages que je viens de monter. Je n'ai jamais vu personne faire ça dans toute ma vie. Je me suis longtemps demandé pourquoi jusqu'au jour où j'ai eu un éclair : je suis un génie en fait !

Une autre situation. Je suis à un rond point. Je tourne à droite. Je mets mon clignotant car je me dis que si je ne le fais pas je fais deux choses : attendre une personne pour rien, pensant que je continue et même, après quelques années de réflexion, j'ai aussi compris que la personne qui se demande ce que je fais porte son attention sur moi et donc a moins d'attention ailleurs... comme sur la route, le passage piéton etc. et que cela augmentait les risques d'accident.

Je vois beaucoup de gens qui ne pensent pas à ça et n'ont sans doute pas fait le lien entre clignotant et report d'attention. Conclusion ? Génie je te dis !

En vérité, ce n'est pas ça la bonne conclusion mais faut pas le dire ! Cyril-Fiesta Diabolique Inscrit le: 5/3/2008 Envois: 666 Karma: 421 En ligne ! Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon Re: Des chèvres surprises par une tondeuse à gazon 0 Nefro Alors petite astuce, pourtant pas bien compliqué : en tournant le téléphone, il passe en mode ... Horizontal

Et au lieu d'avoir un bout du sujet principal (= les chèvres) + de l'herbe et des arbres inutiles (dans cette vidéo) visibles, ba tu as ... La scène complète de la fuite des chèvres

Pas besoin d'avoir un master en télécommunication pour ça



D'ailleurs même tiktok et autres marchent aussi sur PC, avec des écrans horizontaux dans 95% du temps





Et au lieu d'avoir un bout du sujet principal (= les chèvres) + de l'herbe et des arbres inutiles (dans cette vidéo) visibles, ba tu as ... La scène complète de la fuite des chèvres

Pas besoin d'avoir un master en télécommunication pour ça

D'ailleurs même tiktok et autres marchent aussi sur PC, avec des écrans horizontaux dans 95% du temps

Sinon, chez les chèvres c'est une maladie génétique, mais chez l'homme le fait de se figer face à un danger immédiat (souvent danger pouvant entrainer la mort) est aussi présent, et c'est aussi présent dans nos rêves pour beaucoup de personnes (vous essayez de fuir, mais vos jambes en sont incapables, vous trébuchez à chaque pas, et à un moment vous comprenez que c'est un rêve et vous vous réveillez). ... On est pas des reptiliens on est des Chèvreliens !!!