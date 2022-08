Vidéo : Un homme retient sa planche de stand up paddle contre le vent Posté par Skwatek

Un homme essaie de retenir sa planche de stand up paddle gonflable contre de violentes rafales de vent.







Vidéo (1mn24s) : Planche de stand up paddle vs Vent





Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6247 Karma: 16503 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 1 C'est fou que le vent en emporte autant! -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4279 Karma: 1752 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 2



Hahaha! Hihihi! Il vient de perdre 800€ de planche et on a tout filmé en rigolant comme des baleines au lieu de l'aider, comme c'est amusant, Houhouhou! jay780101 Je m'installe Inscrit le: 17/12/2020 Envois: 258 Karma: 118 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 2 Et dire que le mec avait juste à s'assoir dessus lol WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3226 Karma: 10454 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 « ah c’est marrant ca m’fait pas marrer »



Époque d’individualiste. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1342 Karma: 2080 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 2 J'espérais que la planche échappe à son propriétaire et vienne fracasser leur pare brise pour leur apprendre à se marrer des emmerdes des autres plutôt que de venir les aider. Koreame Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2012 Envois: 2397 Karma: 2026 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 2

Et la il serait bon pour chanter : ce rêve bleu. Citation :Et la il serait bon pour chanter : ce rêve bleu. malenko Je viens d'arriver Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 99 Karma: 117 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 1 Il y a 2 sortes de personnes. Ceux qui voit une personne en difficulté, vont l'aider et récolte des remerciements chaleureux. Et il y a ceux qui filment, se moquent, espèrent le pire et récoltent des likes inutiles.

Une des deux catégories doit absolument espérer que le paradis et l'enfer n'existent pas parce que dans le cas contraire, ils sont mal barrés... Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5499 Karma: 8483 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 Heureusement que sa passion c etais pas le wind surf parce que sinon... Rayflex Je m'installe Inscrit le: 20/1/2015 Envois: 450 Karma: 1487 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 -MaDJiK- c'est un Hydroforce à 300 balles voire moins c'est un Hydroforce à 300 balles voire moins poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3536 Karma: 1095 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 Rire et filmer plutôt que d'aider, bienvenue au XXIème siècle. surcouf53 Je viens d'arriver Inscrit le: 19/5/2018 Envois: 26 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 1 Et plaquer la planche contre la voiture, non ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1616 Karma: 4538 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 Mon post sera à contre-courant.



A mon avis, je ne serai pas allé les aider.

Ce n'est pas du tout une question de nombre, plutôt une question de méthode.

Et souvent, les gens n'aiment pas trop qu'on leur dise "vous le faites mal, je vais vous dire comment faire". Speedball Je m'installe Inscrit le: 10/11/2013 Envois: 376 Karma: 228 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 1

Moi je serai aller l'aider. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui pousse sa.bagnole sur le bord de la route. Faut pas penser aux réactions des gens. Au pire tu te fais rembarrer. Mais là le mec est clairement en difficulté. En tout cas c'est sur que je ne sortirai pas mon téléphone pour filmer ça. En plus ça n'a rien de drôle, je ne comprends pas ces rires d'ahuris. Citation :Moi je serai aller l'aider. C'est comme quand tu vois quelqu'un qui pousse sa.bagnole sur le bord de la route. Faut pas penser aux réactions des gens. Au pire tu te fais rembarrer. Mais là le mec est clairement en difficulté. En tout cas c'est sur que je ne sortirai pas mon téléphone pour filmer ça. En plus ça n'a rien de drôle, je ne comprends pas ces rires d'ahuris. MasterJ Je viens d'arriver Inscrit le: 12/8/2018 Envois: 67 Karma: 224 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0 @jay780101



Oui, enfin bon, surtout, s’il n’était pas débile, il aurait dégonflé le stand-up en 3 secondes pour qu’il ne prenne plus le vent. Mais bon. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4279 Karma: 1752 Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... Re: Un homme retient sa planche de stand up paddle contre... 0

