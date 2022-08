Vidéo : Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Émirats arabes unis) Posté par Skwatek

Un camion brise des vitrines de magasins en roulant dans une rue inondée d'une ville aux Émirats arabes unis.







Vidéo (29s) : Un camion brise des vitrines dans une inondation





Vidéo : Inondation à Oreye, une voiture passe avec sa remorque (Belgique) Vidéo : Une route partiellement détruite dans le parc national de Yellowstone Vidéo : Vague vs Vitre d'un restaurant Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 70 Karma: 146 En ligne ! Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 7 Mais ?! Mais ?! Le mec se filme en train de faire ça ! Mais ?! Le mec ralentit pas du tout ! Mais c'est un gros con !

12 commentaires Auteur Conversation Guilou Je m'installe Inscrit le: 11/6/2015 Envois: 129 Karma: 91 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 1 Euh, j'sais pas, roule moins vite ? Buhcheron Je viens d'arriver Inscrit le: 11/5/2011 Envois: 70 Karma: 146 En ligne ! Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 7 Mais ?! Mais ?! Le mec se filme en train de faire ça ! Mais ?! Le mec ralentit pas du tout ! Mais c'est un gros con ! WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3228 Karma: 10455 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 1 Il est pas prêt d'aider un gars avec son paddle. SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 55 Karma: 72 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 0

Était-ce si compliqué de ralentir pour éviter de former une si grosse vague ?









Ça semble beaucoup l'amuser puisqu'il filme.Était-ce si compliqué de ralentir pour éviter de former une si grosse vague ?Sinon, ça ne choque personne de voir qu'ils subissent de telles inondations en Arabie Saoudite, pendant que la terre se dessèche en France ? Sirmatheos Je m'installe Inscrit le: 19/11/2015 Envois: 315 Karma: 173 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 0 n'est ce pas ce que l'on appelle un brise-glace ? bon sinon le mec devrait effectivement ralentir ca serait pas trop mal. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5500 Karma: 8482 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 1 Carglass remplace, Truckglass fracasse. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1728 Karma: 3285 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 3

@Buhcheron

Mais ?! Mais ?! Le mec se filme en train de faire ça ! Mais ?! Le mec ralentit pas du tout ! Mais c'est un gros con !



Vu l'angle c'est plutôt les passagers en train d'être évacuer qui filment, après il peut pas rouler trop doucement sous peine de caler et peut être le niveau continue de monter donc pas le moment de traîner.





Vu l'angle c'est plutôt les passagers en train d'être évacuer qui filment, après il peut pas rouler trop doucement sous peine de caler et peut être le niveau continue de monter donc pas le moment de traîner.Flood Kalba - Fujairah - Sharjah UAE Flooding Khor fakhan gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 545 Karma: 1164 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 0 C'est journée porte ouvertes au salon des gros cons en ce moment? plusla Je m'installe Inscrit le: 28/2/2021 Envois: 139 Karma: 202 Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 0 bonjour je sais que ce n'est pas ici que je dois poster cette question

mais je n'arrive pas a supprimer mon compte

et je n'arrive pas non plus a contacter Koreus

quand je veux supprimer mon compte que je dise oui ou non il est marqué ouf j'ai eu peur et mon compte reste actif

Enlève la chaise à papy tout de suite !!!! Sinon elle va être tremper marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 503 Karma: 793 En ligne ! Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... Re: Un camion brise des vitrines dans une rue inondée (Ém... 1

@plusla

bonjour je sais que ce n'est pas ici que je dois poster cette question

mais je n'arrive pas a supprimer mon compte

et je n'arrive pas non plus a contacter Koreus

quand je veux supprimer mon compte que je dise oui ou non il est marqué ouf j'ai eu peur et mon compte reste actif

quelqu' a la solution merci



Si, si, c'est bien ici qu'il faut poser la question. Il suffit de mettre son ordinateur derrière une vitrine, d'attendre une inondation et le passage d'un gros conmion.