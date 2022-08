Vidéo : Un monster truck traverse un point d'eau avec de nombreux passagers (Brésil) Posté par mawt1

Un monster truck traverse un point d'eau avec de nombreux passagers sur une plateforme à Mandirituba, au Brésil.



Vidéo (1mn5s) : Un monster truck traverse un point d'eau avec de nombreux passagers





Sur le même sujet :

Vidéo : Sauter d'un bateau sans réfléchir Vidéo : Un véhicule de la Garde Nationale remorqué par le monster truck d'un Redneck Vidéo : Des gardes nationaux dans l'eau Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2541 Karma: 3777 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 8 Alors combien de smartphone en rad?

17 commentaires Auteur Conversation morganiser Je m'installe Inscrit le: 24/7/2007 Envois: 220 Karma: 101 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 haha tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2541 Karma: 3777 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 8 Alors combien de smartphone en rad? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5515 Karma: 8498 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 Est il vraiment nécessaire de spolier? Non. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 791 Karma: 953 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 -Le moteur va s'arreter?

-La voiture va basculer sur le coté dans l'eau?

-Le conducteur va sortir par la fenetre pour eviter la noyade?

-Les gens sur le toit vont decider de quitter le poste à risque?

-Les gens vont se noyer?

-Les gens vont se pencher pour contrebalancer le poids et aider le vehicule à avancer? FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 256 Karma: 322 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 2



Chuis déçu. Pas de Oh No.... Oh no oh no no noChuis déçu. Olivere Je m'installe Inscrit le: 20/2/2015 Envois: 156 Karma: 511 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 Manque des crocodiles a la fin.



Ou un hippopotame.



Déçu. SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 57 Karma: 64 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 2 La musique est superbe. J’ai pleuré. Dudujones Je m'installe Inscrit le: 12/12/2004 Envois: 350 Karma: 321 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 1 Ça manque de « oh my God! » …ou de « Oh meu Deus », je suis UltimateByte Je suis accro Inscrit le: 15/3/2012 Envois: 969 Karma: 964 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 3 Titanic shittyfluted, très bon choix musical. arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 405 Karma: 191 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 Je ne sait pas ce qui donne le doit deposter sur ce site que je suis depuis 20 ans environs. Je vois tellement de difference entre la france que j'aime et les pays que j'ai pu connaitre. Peut etre que cette video va communiquer à certain: https://www.youtube.com/watch?v=axMLZZNINCU&list=FLjjW0BqbC7cVU8_zIS8T2fg&index=83 Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 496 Karma: 1814 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 Un truck de ouf





Clip Officiel INTEGRAL "Un Truc de Ouf" de Vanessa (Secret Story 3) Paroles Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 223 Karma: 847 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 belle allégorie du destin de l'humanité .... payelatienne Je m'installe Inscrit le: 23/5/2013 Envois: 459 Karma: 330 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 @arrobaz T'as fumé quoi ?? Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 223 Karma: 459 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 Si j'étais membre du comité des Oscars, j'en décernerai un pour la musique, et un autre pour les pilotes qui, jusqu'au bout, auront fait mine de vouloir rester au volant. L'art remercie les artistes. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1732 Karma: 3314 En ligne ! Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 0 @payelatienne



Ça a l'air raccord avec ses précédents commentaires donc je dirais qu'il n'a rien fumé. Pasquain Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 27 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 1 …

L’insupportable désœuvrement de la vie rurale... daleksek Je m'installe Inscrit le: 26/4/2018 Envois: 235 Karma: 398 Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... Re: Un monster truck traverse un point d'eau avec de... 2 Pourtant en entendant le début de la shitty flute ils auraient du se rendre compte que ce n'était pas une bonne idée Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.