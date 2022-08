Vidéo : Une femme sort sa voiture d'une cour en marche arrière Posté par -Flo-

Une femme sort en marche arrière de la cour où elle avait garé sa voiture.







Vidéo (1mn12s) : Sortir sa voiture d'une cour en marche arrière (Fail)





Auteur Conversation ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1731 Karma: 3314 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 13 Pour une fois on peut pas dire que c'est une femme au volant ! Angeus Je suis accro Inscrit le: 5/10/2013 Envois: 1752 Karma: 1166 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 2 on les donnes les permis de conduire dans son pays ? Fabiolo Je suis accro Inscrit le: 19/12/2012 Envois: 1668 Karma: 948 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 1 Le voisin qui a reçu la voiture dans son salon a du quant même bien l'avoir mauvaise si il a vu la vidéo. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1038 Karma: 525 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 0 Ca veux conduire des grosses bagnoles de luxe mais ça en est parfaitement incapable...

Franchement, autant des fois je veux bien qu'une manoeuvre soit un peu compliqué, un passage trop étroit ou je ne sais quoi, autant dans ce cas de figure, il n'y avait strictement rien de complique pour sortir la voiture.



Franchement, autant des fois je veux bien qu'une manoeuvre soit un peu compliqué, un passage trop étroit ou je ne sais quoi, autant dans ce cas de figure, il n'y avait strictement rien de complique pour sortir la voiture. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1346 Karma: 2098 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 3 @ludooooo

Il y a franchement des gens qui n'ont aucune notion des manœuvres. Qui ne sentent pas intuitivement de quel coté tourner le volant pour aller dans la direction désirée en marche arrière et parfois en marche avant dès qu'il s'agit de petits espaces à petite vitesse. Leur cerveau est incapable d'appréhender cette géométrie. Il ne faut pas leur mettre des véhicules premium entre les mains. Ça leur rajoute du stress. Une vielle 206 pourrie tout au plus et tant pis pour ceux qui stationnent à proximité. CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 16996 Karma: 24327 Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... Re: Une femme sort sa voiture d'une cour en marche a... 4

@Nebinaf

@ludooooo

Il ne faut pas leur mettre des véhicules premium entre les mains. Ça leur rajoute du stress. Une vielle 206 pourrie tout au plus et tant pis pour ceux qui stationnent à proximité.



