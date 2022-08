Vidéo : Technique impressionnante pendant une livraison de canettes Posté par -Flo-

Moi : Comment ils peuvent penser que leur pile va tenir ? Ils font une partie de Jenga ou quoi ?

Moi quelques secondes plus tard :







Vidéo (49s) : Livraison de canettes





Auteur Conversation LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6311 Karma: 16720 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 2 Mais? Il n'y a pas de chute à cette vidéo?! Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 655 Karma: 1114 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 3 Cet homme est un vrai diable ! Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5518 Karma: 8499 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Environ 130 kg!!! DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 80 Karma: 271 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 1





Sinon il y avait ça aussi.. larzuc Je suis accro Inscrit le: 15/3/2014 Envois: 854 Karma: 1516 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Impressive Saucisson666 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2015 Envois: 962 Karma: 1033 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 984 Karma: 1275 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 3 Paye ton arthrose à 50 ans … Groscisco Je suis accro Inscrit le: 3/3/2009 Envois: 683 Karma: 437 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 2 Le CHSCT (comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail) ne valide pas cette vidéo ! Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 748 Karma: 972 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Comme disent les patrons : qui peut le moins, peut le plus ! Pourquoi se contenter d'un pack roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1328 Karma: 3872 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 1 Excellente méthode.

On en reparle dans 10 ans ? LeFrenchi Je masterise ! Inscrit le: 13/1/2008 Envois: 3390 Karma: 1005 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Ici ce sont ses vertèbres qui trinquent ! Maurice95 Je suis accro Inscrit le: 23/3/2018 Envois: 561 Karma: 888 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Quand on a le courage de porter une coupe mulet, 100kg de canettes ce n'est rien. Smashamps Je viens d'arriver Inscrit le: 22/4/2017 Envois: 85 Karma: 77 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Le temps de préparer sa tour il avait le temps de faire cinq aller-retours avec une charge normale. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1003 Karma: 1151 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0

@DaftEndive

Sinon il y avait ça aussi..









C'est plus cher qu'un esclave.... (oui pour le coup je considère que le boss qui traite son employé comme dans la vidéo considère ses employés comme des esclaves ) Citation :C'est plus cher qu'un esclave.... (oui pour le coup je considère que le boss qui traite son employé comme dans la vidéo considère ses employés comme des esclaves Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1347 Karma: 2103 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Une vraie bête de somme. Je trouve ça d'une tristesse... Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 915 Karma: 924 Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Je suis sur qu'il pouvait mettre un pack de plus, fainéant ! Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 227 Karma: 152 En ligne ! Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... Re: Technique impressionnante pendant une livraison de ca... 0 Optimiser son travail avec ce qu'on a.