Vidéo : Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Posté par -Flo-

Un camion percute une voiture en fonçant tête baissée dans un tunnel.



Vidéo (15s) : Un camion fonce tête baissée dans un tunnel





Sur le même sujet :

Vidéo : Perdre le contrôle de son camion-citerne Vidéo : Pas le temps de s'arrêter pour faire des réparations Vidéo : I'm a truck, I don't give a fuck Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 477 Karma: 244 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 1 Le chauffeur du camion a la tête dans le c**

Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5519 Karma: 8502 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0 Un camion narcoleptique... Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 289 Karma: 1204 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0





Ah les fameux Transformers made in Taïwan… Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 657 Karma: 1133 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0

@Jujube51

Ah les fameux Transformers made in Taïwan…









Heu, made in China, non ? Citation :Heu, made in China, non ? bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 119 Karma: 627 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0 Maintenant faut rajouter un système qui freine automatiquement quand la cabine bascule parce que soit le chauffeur est mal en point, soit il a perdu les pédales. UnCurieuxDuWeb Je m'installe Inscrit le: 18/6/2009 Envois: 222 Karma: 557 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0 Kentriodon c'est bien ce qu'il a dit non ? c'est bien ce qu'il a dit non ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1329 Karma: 3873 Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel Re: Un camion fonce tête baissée dans un tunnel 0 @bigone Ca doit pas être très compliqué a faire en vrai...

Mais ce genre d'incident est rarissime, donc pas sûr que ce soit pertinent d'équiper tous les camions d'un dispositif de sécurité. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.