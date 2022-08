Vidéo : Un homme attire les singes Posté par Kilroy1

En Equateur, un touriste assis sur un banc attire les singes avec un morceau d'oignon.



Vidéo (1mn46s) : L'homme aux singes





LinkSaga Je suis accro Inscrit le: 4/2/2014 Envois: 1716 Karma: 1171 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 1 Surprenant du coup qu'ils prennent pas l'oignon pour s'enfuir avec et en profiter dans leur coin. Ils doivent être très bien habitués à la présence humaine Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1348 Karma: 2104 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Ne jetez pas vos masques. La rougeole du singe c'est pour bientôt... Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2599 Karma: 1846 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Voici comment transformer un oignon en puces et poux kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2598 Karma: 5731 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Les singes capucins utiliseraient l'oignon comme répulsif contre les moustiques et autres insectes.



Perso, je les éclates à la mano, ça évite que ca pue l'oignon dans toute la maison.



Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2599 Karma: 1846 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 2

@kpouer

Perso, je les éclates à la mano, ça évite que ca pue l'oignon dans toute la maison.

LothanStar Je suis accro Inscrit le: 26/2/2009 Envois: 1291 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Vu comme ils se grattent, je vérifierais si je suis pas couvert de puces à sa place... angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 352 Karma: 492 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 LinkSaga ils restent près de lui pour laisser les insectes trouver plus facilement un hôte.



Non en faite, j'en sais rien lol mais bon déjà savoir que l'oignon c'est un répulsif, l'expression malin comme un singe a tout sons sens MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1914 Karma: 3677 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Les capucins aiment l'oignon. C'est pareil pour les moines qui portent ce nom ? johnmacjohn Je suis accro Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 528 Karma: 733 Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0

@MYRRZINN

Les capucins aiment l'oignon. C'est pareil pour les moines qui portent ce nom ?



1647: Frère Cyril, un moine capucin, sema les premières graines d'oignons dans les jardins du couvent à son retour de Lisbonne.



1647: Frère Cyril, un moine capucin, sema les premières graines d'oignons dans les jardins du couvent à son retour de Lisbonne.

http://oignonderoscoff.fr/index.php/2017/05/16/histoire-aop-roscoff/

Willouuu Je m'installe Inscrit le: 5/3/2007 Envois: 432 Karma: 252 En ligne ! Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Le patient zéro SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 63 Karma: 71 En ligne ! Re: Un homme attire les singes Re: Un homme attire les singes 0 Séquence mignonne mais j'espère qu'il a brûlé ses vêtements et pris une bonne douche de javel juste après. Parce que le deuxième effet kisskool est pas glop-glop