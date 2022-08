Vidéo : Monsby invente la lampe à décalotter Posté par Koreus

Cette lampe inspirée des torches médiévales a un interrupteur original...



Vidéo (10s) : Une lampe à décalotter





LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 287 Karma: 557 Re: Monsby invente la lampe à décalotter 12 La taille de l'ampoule, c'est juste pour prévenir toute utilisation buccale

et si ça fait pas de lumière, c'est peut être le voisin

et si ça fait pas de lumière, c'est peut être le voisin Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 500 Karma: 1838 Re: Monsby invente la lampe à décalotter 11 un produit antisémite et islamophobe

33 commentaires Auteur Conversation

arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 407 Karma: 194 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 3 Ils font aussi des boite au lettres? wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 572 Karma: 563 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Je sens que chez certaine personne, la lumière pourrait ressortir par la bouche ! angelo85 Je m'installe Inscrit le: 16/5/2006 Envois: 353 Karma: 491 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Elle le fait bien. Par contre quand elle est chaude on la prend comment? (je parle bien de la lampe). delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 573 Karma: 1122 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1

@angelo85

Elle le fait bien. Par contre quand elle est chaude on la prend comment? (je parle bien de la lampe).

Surement des ampoules qui ne chauffent pas ou très peu, comme des Leds par exemple. Citation :Surement des ampoules qui ne chauffent pas ou très peu, comme des Leds par exemple. FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 148 Karma: 293 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Evitez tous usage frénétique... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2545 Karma: 3798 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 je sens que chez certain(e), les voisin vont croire qu'on lui fait du morse.... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 197 Karma: 844 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0



Leur site ne laisse pas de doute sur la nature sado maso de leur création! Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 500 Karma: 1838 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 11 un produit antisémite et islamophobe marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 505 Karma: 805 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 8 Un strozoboscope Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2737 Karma: 1313 En ligne ! Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Wtf.



Même pas pratique, tu es obligé de toucher l'ampoule pour l'éteindre, bon courage quand elle est chaude mdr Mahad Je masterise ! Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 2853 Karma: 2228 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Tout le monde parle de l’ampoule chaude mais on pourrait pas inventer une ampoule qui chauffe très peu voir pas du tout ? Je suis sur qu'il y a de l'argent à se faire.... SoBas Je viens d'arriver Inscrit le: 13/4/2022 Envois: 57 Karma: 72 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1

@Keiwen

Wtf.



Même pas pratique, tu es obligé de toucher l'ampoule pour l'éteindre, bon courage quand elle est chaude mdr

Je me permets de t'informer qu'en 2022, les fabricants ne font plus de lampes avec des ampoules qui chauffent.

Aucun risque, donc, de se brûler la langue ou le palais… Citation :Je me permets de t'informer qu'en 2022, les fabricants ne font plus de lampes avec des ampoules qui chauffent.Aucun risque, donc, de se brûler la langue ou le palais… marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 505 Karma: 805 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1

https://www.theincredibulb.com/

L'ampoule malaxable existe... Que vont-ils encore nous inventer ? PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 860 Karma: 1134 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 @Kwisatz Tu oublies tout simplement tout ceux opérés du phimosis (mon cas). kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2600 Karma: 5732 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 2 500 dollars la loupiote !!!!



Attendez ! Ils ont fait encore mieux !





Butterfly Flap by Monsby



15.000 dollars l'interrupteur !!!



https://monsby.com/products/butterfly-flap?variant=41650470060212



Y'a un génie du marketing derrière tous ça ! Attendez ! Ils ont fait encore mieux !Butterfly Flap by MonsbyY'a un génie du marketing derrière tous ça ! Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1960 Karma: 640 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 3

et...

et... Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2737 Karma: 1313 En ligne ! Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0

@marcaflushhh

L'ampoule malaxable existe... Que vont-ils encore nous inventer ?

https://www.theincredibulb.com/





Mince ! Je savais pas Citation :Mince ! Je savais pas Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2737 Karma: 1313 En ligne ! Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1

@kpouer

500 dollars la loupiote !!!!



Attendez ! Ils ont fait encore mieux !





Butterfly Flap by Monsby



15.000 dollars l'interrupteur !!!



https://monsby.com/products/butterfly-flap?variant=41650470060212



Y'a un génie du marketing derrière tous ça !



Sur 15 y'en reste 3... 180 000 de gagné sur un bouton moche. Citation :Sur 15 y'en reste 3... 180 000 de gagné sur un bouton moche. Geraven Je suis accro Inscrit le: 10/11/2009 Envois: 1039 Karma: 826 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 C'est ma femme qui va être contente GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1241 Karma: 1898 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1





si on se comprend bien si on se comprend bien Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6271 Karma: 6106 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1 Les parkinsonniens ne lui disent pas merci. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 664 Karma: 1173 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 si on use trop la peau, on risque de prendre un coup de jus, non ? ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1675 Karma: 3101 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 3

@LugerKain



et si ça fait pas de lumière, c'est peut être le voisin





De toute façon, les gens qui achètent ça a ce prix la c’est pour la glori(h)ole



Coucou, tu veux voir MonSby ? Citation :De toute façon, les gens qui achètent ça a ce prix la c’est pour la glori(h)oleCoucou, tu veux voir MonSby ? Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79261 Karma: 7199 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Dommage que ça ne soit pas une lampe de poche. Snorri Je viens d'arriver Inscrit le: 16/11/2013 Envois: 96 Karma: 247 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 1 JOUR ! NUIT ! JOUR ! NUIT ! JOUR ! NUIT ! gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 549 Karma: 1165 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Les ricains, dès qu'il y a une vague allusion à un truc vaguement sexuel, tu peux leur vendre 500$

Le puritanisme ça rend fou. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1041 Karma: 532 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 "Je vous assure docteur... C'était un accident..." SunnySeb Je viens d'arriver Inscrit le: 21/5/2021 Envois: 50 Karma: 68 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0 Inspiré des torches médiévales? Mais bien sûr.. Gotthar Je viens d'arriver Inscrit le: 14/2/2008 Envois: 50 Karma: 53 Re: Monsby invente la lampe à décalotter Re: Monsby invente la lampe à décalotter 0

@Kwisatz

un produit antisémite et islamophobe



