Vidéo : L'improbable saut du saumon de l'athlète Jesper Hellström aux championnats d'Europe d'athlétisme à Munich Posté par Adr1enb

Lors de l'épreuve de triple saut des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich (Allemagne), l'athlète suédois Jesper Hellström a réalisé un saut peu conventionnel.



Vidéo (48s) : Un saut en longueur plutôt original





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 664 Karma: 1173 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 20 @tryfax

Pour espérer être repêché ?

16 commentaires Auteur Conversation _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 189 Karma: 1057 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 4 QWOP dans la vraie vie ? tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2545 Karma: 3798 En ligne ! Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 1 Du coup il a fait un bon résultat ou pas? Et pourquoi est-ce utilisé lors des entrainement en cas de mauvais départ? Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 664 Karma: 1173 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 20 @tryfax

Pour espérer être repêché ? Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 225 Karma: 857 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 1

@tryfax

Du coup il a fait un bon résultat ou pas? Et pourquoi est-ce utilisé lors des entrainement en cas de mauvais départ?

le saut a été mesuré ! à 14m et quelques je crois Citation :le saut a été mesuré ! à 14m et quelques je crois chbenz Je masterise ! Inscrit le: 30/7/2014 Envois: 4179 Karma: 4738 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 2



Bon là apparemment c'est pas trop le cas On s'est aussi beaucoup moqué de Fosbury au début jusqu'à ce que sa technique remporte des victoires et des records du monde...Bon là apparemment c'est pas trop le cas oui-mais-non Je m'installe Inscrit le: 13/6/2017 Envois: 270 Karma: 501 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 Un saut de saumon ?

Après le saut à la perche commune, la mare à thon, la gymnastique aux soles et le lancer de requin marteau, c'est çà ? roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1338 Karma: 3883 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 1

@tryfax

Du coup il a fait un bon résultat ou pas? Et pourquoi est-ce utilisé lors des entrainement en cas de mauvais départ?

Un article détaillé

Désolé x) En vrai j'ai un peu cherché sans résultat, j'imagine que c'est plutôt après un mauvais 3e saut. On voit ici qu'il est clairement trop penché en avant en l'air, et vu la vitesse, il se tourne surement pour pas se blesser en atterrissant les bras en avant ou s'éclater comme une merde dans le sable :) Citation :Un article détaillé ici lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 978 Karma: 986 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 Deux précisions :

- il s'agit du triple saut et non du saut en longueur

- l'arrivée sur le dos n'est pas prévue par l'athlète, sinon il n'aurait pas laisser retomber ses jambes sur le sable, réduisant d'autant sa distance : au moins 50cm à gagner à ce niveau c'est énorme. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1473 Karma: 706 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 2

@lsdYoYo



- l'arrivée sur le dos n'est pas prévue par l'athlète, sinon il n'aurait pas laisser retomber ses jambes sur le sable, réduisant d'autant sa distance : au moins 50cm à gagner à ce niveau c'est énorme.



Par ailleurs, le podium est à 17m, donc au niveau où il a sauté, il n'est pas vraiment à 50cm près.



Vu son sourire avant même le saut, je pense au contraire qu'il sait que c'est foutu et a voulu s'amuser un peu. Citation :Ça ne change rien, ses pieds touchent l'endroit ou son postérieur a atterrit avant de glisser.Par ailleurs, le podium est à 17m, donc au niveau où il a sauté, il n'est pas vraiment à 50cm près.Vu son sourire avant même le saut, je pense au contraire qu'il sait que c'est foutu et a voulu s'amuser un peu. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2545 Karma: 3798 En ligne ! Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 @Trucmachinchose oui j'ai vu mais c'est bien ou pas? Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 750 Karma: 973 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 1 => Pour ceux qu'on pas la réf du saut de la sardine=> https://twitter.com/i/status/1559485104279457792 GGing Je suis accro Inscrit le: 27/4/2014 Envois: 1031 Karma: 151 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 Pettoman



Tu me fucking niaise!



Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 225 Karma: 857 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 2 tryfax non ! du tout les sauts tournent entre 16m50 et 17m 50



En fait c'est une technique lorsque le sauteur est déséquilibré sur son premier et deuxième appui pour ne pas se blesser ( genre genoux ou cheville qui arriverait de travers ) du coup il s'élance en avant et se retourne au dernier moment , un peu comme les cascadeurs avec les matelas gonflé à l'air... normalement c'est surtout utilisé à l'entrainement. non ! du toutles sauts tournent entre 16m50 et 17m 50En fait c'est une technique lorsque le sauteur est déséquilibré sur son premier et deuxième appui pour ne pas se blesser ( genre genoux ou cheville qui arriverait de travers ) du coup il s'élance en avant et se retourne au dernier moment , un peu comme les cascadeurs avec les matelas gonflé à l'air... normalement c'est surtout utilisé à l'entrainement. lsdYoYo Je suis accro Inscrit le: 9/5/2014 Envois: 978 Karma: 986 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 @asm63 Effectivement, j'avais mal observé : on voit la première marque sur le sable avant l'endroit où retombe ses pieds.

Mais ce que je contestais tient toujours : ce n'est pas une technique volontaire pour gagner de la distance. Pettoman Je suis accro Inscrit le: 28/1/2009 Envois: 750 Karma: 973 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0

@GGing

@Pettoman



Tu me fucking niaise!







essaye ca :

https://twitter.com/i/status/1559558499838861313

https://twitter.com/i/status/1559497202573221889



vpn ?



Joao Vitor De Oliveira qualifies for the 110m hurdles Citation :essaye ca :vpn ?Joao Vitor De Oliveiraqualifies for the 110m hurdles GGing Je suis accro Inscrit le: 27/4/2014 Envois: 1031 Karma: 151 Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... Re: L'improbable saut du saumon de l'athlète Je... 0 @Pettoman



Encore faudrait un bon VPN gratuit. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.