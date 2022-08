Vidéo : Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l'émission America Got's Talent Posté par Koreus

Dans l'émission America Got's Talent, Kristy Sellars a réalisé un numéro de pole dance original à base d'effets visuels.



Vidéo (3mn36s) : Pole Dance avec effets visuels (America Got's Talent)





Mais encore une fois, il est dommage que la caméra nous montre la réaction du public et des juges... tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2545 Karma: 3798 En ligne ! Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 19 Super bien réalisé mais on est plus vraiment dans une pole dance, au final elle passe plus de temps à coté de la barre que dessus. mais c'est très chouette.

Merde, je fais la même tête que la vignette... Suis-je trop blasé?



Tu es peut-être blasé. "Trop" par rapport à la majorité des gens ? Possible.



Sans vouloir dénigrer, les effets visuels ne me semblent pas être une "performance". Et donc, sans ces effets visuels, ça reste du pôle dance basique... Citation :Tu es peut-être blasé. "Trop" par rapport à la majorité des gens ? Possible.Sans vouloir dénigrer, les effets visuels ne me semblent pas être une "performance". Et donc, sans ces effets visuels, ça reste du pôle dance basique... Linusme Je m'installe Inscrit le: 14/7/2008 Envois: 234 Karma: 263 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 3 On sent que le niveau de pole dance est très bon et qu'elle n'a pas besoin de prouver plus. Super efficace avec les effets visuels. bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 120 Karma: 628 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1 C'est plus du mat chinois que de la pole dance je trouve (et tant mieux) nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 784 Karma: 1823 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 2 Ça manque de finesse nicoolas44 Je m'installe Inscrit le: 19/5/2011 Envois: 286 Karma: 115 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 10 Qu'est ce que c'est pénible ces émissions qui préfèrent montrer les réactions surjouées du jury et du public que l'artiste lui-même...



Y en a vraiment qui arrivent à tenir une émission entière sans casser la TV ? Kwisatz Je m'installe Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 500 Karma: 1838 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1 Franchement j'ai pas du tout été impressionné; il y a juste un travail de synchronisation et une maîtrise du pôle dance.



Le reste, c'est le travail d'un info graphiste que lequel elle s'est calée.



ça rend bien mais pour réponde à la question d'un membre du jury " Cela mérite il 1 millions de dollars ? "



Non CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17008 Karma: 24366 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 2 La performance est superbe !

Mais je suppose que la vidéo de fond a été créée par les graphistes de AGT, donc la comédie faite par Simon Cowell (jury et producteur) comme quoi le pool dance est ennuyeux et qu'il ne s'attend pas du tout à ce qui va arriver est ridicule.

On est vraiment loin du concept de base où un jury sélectionne l'artiste du pays qui a le plus de talent.

À choisir, le plus grand cabaret du monde est beaucoup plus intéressant à regarder. Kentriodon Je suis accro Inscrit le: 15/9/2008 Envois: 664 Karma: 1173 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 4

Magnifique performance!



Mais encore une fois, il est dommage que la caméra nous montre la réaction du public et des juges...



Tellement ! Plusieurs transitions sur la barre sont invisibles à cause des plans sur le public, dommage vu le peu qu'elle passe dessus... Citation :Tellement ! Plusieurs transitions sur la barre sont invisibles à cause des plans sur le public, dommage vu le peu qu'elle passe dessus... Grigrou Je m'installe Inscrit le: 27/12/2015 Envois: 228 Karma: 152 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 0 Pour être honnête je trouve ça basique. -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4300 Karma: 1796 En ligne ! Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 3

Franchement j'ai pas du tout été impressionné; il y a juste un travail de synchronisation et une maîtrise du pôle dance.



Le reste, c'est le travail d'un info graphiste que lequel elle s'est calée.



C'est comme le triple saut avant, c'est juste des années d'entraînement pour faire des sauts et arriver à en faire 3.

Et finalement la Joconde, c'est juste un visage, et la tour Eiffel, juste une tour en métal, Freddie Mercury juste un mec qui chante...





@Grigrou

Pour être honnête je trouve ça basique.



Vas-y champion, fais-nous voir de quoi tu es capable. Et pas un truc aussi basique que cette pauvre fille, tu nous as mis la barre plus haut maintenant. Citation :C'est comme le triple saut avant, c'est juste des années d'entraînement pour faire des sauts et arriver à en faire 3.Et finalement la Joconde, c'est juste un visage, et la tour Eiffel, juste une tour en métal, Freddie Mercury juste un mec qui chante...Citation :Vas-y champion, fais-nous voir de quoi tu es capable.Et pas un truc aussi basique que cette pauvre fille, tu nous as mis la barre plus haut maintenant. ludooooo Je suis accro Inscrit le: 5/10/2010 Envois: 1041 Karma: 532 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 2 C'est triste de voir à quel point certains ne sont plus émerveillé de rien... dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2211 Karma: 7886 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1

C'est triste de voir à quel point certains ne sont plus émerveillé de rien...



Ce n'est pas vraiment ça. C'est surtout qu'il manque un contexte pour juger.



Si ce travail est le résultat des efforts d'une danseuse soutenue par une équipe de technicien.ne.s, chorégraphes, graphistes, etc. ce n'est pas très impressionant (et malhonnête de le présenter comme le spectacle d'une "mère de famille passionnée de pole dance").



Par contre, si c'est sa création personnelle, c'est bien plus impressionant.



Après quelques recherches, la réalité est effectivement plus proche du second scénario : elle invente la chorégraphie et envoie un storyboard de ses idées à un animateur, avec qui elle peaufine le show jusqu'à arriver au résultat qu'elle imaginait.



Bah ça aurait été bien de présenter les choses ainsi pour savoir ce qu'on est en train de juger. Par exemple : "voici le spectacle que nous avons créé à deux, moi et mon animateur"



Personnellement, le fait de connaître ce contexte jouerait beaucoup dans mon appréciation de la performance. Citation :Ce n'est pas vraiment ça. C'est surtout qu'il manque un contexte pour juger.Si ce travail est le résultat des efforts d'une danseuse soutenue par une équipe de technicien.ne.s, chorégraphes, graphistes, etc. ce n'est pas très impressionant (et malhonnête de le présenter comme le spectacle d'une "mère de famille passionnée de pole dance").Par contre, si c'est sa création personnelle, c'est bien plus impressionant.Après quelques recherches, la réalité est effectivement plus proche du second scénario : elle invente la chorégraphie et envoie un storyboard de ses idées à un animateur, avec qui elle peaufine le show jusqu'à arriver au résultat qu'elle imaginait.Bah ça aurait été bien de présenter les choses ainsi pour savoir ce qu'on est en train de juger. Par exemple : "voici le spectacle que nous avons créé à deux, moi et mon animateur"Personnellement, le fait de connaître ce contexte jouerait beaucoup dans mon appréciation de la performance. Harkham22 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 5 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1 J'vois beaucoup de commentaires dire que sans les effets visuels la performance est pas ouf. Soit. Mais j'pense que c'est tout aussi noble de réussir à créer un spectacle inovant, surprendre le public, en dépoussierrant une pratique parfois mal jugé, plutôt que "simplement" faire un triple salto arrière into frontflip 180 autour de la barre. J'vois ça exactement comme la musique, pas besoin de faire compliqué, faut trouver la bonne recette, les bonnes harmonies, celles qui marquent, qui créé des émotions, en arrêtant la course à la performance, les branleurs de manches ou de claviers ne font pas forcement de bon musicien. Pour le coup j'ai trouvé ça vraiment cool, je serais vraiment chaud à en voir plus. Mon texte est un peu long déso je rentre du bar après quelques bières j'ai la piplette facile. asm63 Je suis accro Inscrit le: 12/4/2018 Envois: 1473 Karma: 706 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1

C'est triste de voir à quel point certains ne sont plus émerveillé de rien...



Rien qu'en voyant la tête d'ahuri du mec sur la vignette, j'ai envie de lui mettre des claques. La même vidéo sans les réaction shots totalement fake du jury ou du public serait certainement plus appréciée. Citation :En même temps c'est la pire émission pour être émerveillé de quoi que ce soit.Rien qu'en voyant la tête d'ahuri du mec sur la vignette, j'ai envie de lui mettre des claques. La même vidéo sans les réaction shots totalement fake du jury ou du public serait certainement plus appréciée. Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8550 Karma: 3660 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 0 C'est certain je ne fais pas ce qu'elle peut faire sur la barre cependant en gros elle n'y fait presque rien dessus tout le reste est en dehors de la barre, il y a eu des numéros sur d'autre émissions de pole dance où les filles avaient plus de talents que ça, là c'est très succinct. corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1618 Karma: 4546 Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... Re: Le numéro de pole dance de Kristy Sellars dans l&apos... 1 J'ai fait une mesure à la va-vite.

78% du temps -> on voit la perf

12% du temps -> on voit les réactions du jury

10% du temps -> on voit les réactions du public



@Ceriug @nicoolas44

Inutile d'exagérer.

