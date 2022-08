Vidéo : Bon weekend avec Koreusity n°486 un zap de 54 vidéos insolites

Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 860 Karma: 1134

Re: Bon weekend avec Koreusity n°486 un zap de 54 vidéos ... Re: Bon weekend avec Koreusity n°486 un zap de 54 vidéos ... 0 Et on fait des stats dans 20 ans pour savoir combien de personnes à 4 minutes auront perdus entre 25 et 75% de leur acuité auditive ? Déjà que je me bouche les oreilles quand je vois passer le SAMU ou la police car cela m'agresse, alors là, je n'ose pas imaginer.