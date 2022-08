Vidéo : Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inondée à Paris Posté par LeFreund

Un bus de la RATP prend l'eau en roulant sur une route inondée à Paris.



Vidéo (16s) : Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inondée





Vidéo : Un camion brise des vitrines dans une inondation Vidéo : Un bus électrique prend feu à Paris Vidéo : Un bus traverse une rivière en crue Source : Forum



#exagereàpeine #dramatisetout #marseillais



Le môme à même pas les pieds dans l'eau, mais il est sur "le point de se noyer"...

Cependant on voit bien que le niveau de l'eau a bien monté entre le début et la fin de la vidéo.



Oui j'exagère évidemment #TeamPremierDegré

Cependant on voit bien que le niveau de l'eau a bien monté entre le début et la fin de la vidéo.

Ah, le vilain message subliminal ! Mais on le savait déjà… Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 916 Karma: 927 Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... 1 Pour le coup, RATP ça veut dire "Reste Assis T'as Pied !" Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79277 Karma: 7199 Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... 0 Visiblement ils ont tous l'air plus amusé qu'inquiet... Phil_QC Je m'installe Inscrit le: 26/10/2007 Envois: 385 Karma: 96 Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... 0 Mais pourquoi il a pris la route ? TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 23 Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... Re: Un bus de la RATP prend l'eau sur une route inon... 0 Mais non mais non la France ne se tiers mondise pas du tout..