Vidéo : Un robot fabrique des hot-dogs Posté par -Flo-

Vidéo (1mn5s) : Un robot fabrique des hot-dogs





pOpO_510 Je m'installe Inscrit le: 17/4/2008 Envois: 383 Karma: 770 Re: Un robot fabrique des hot-dogs 5

@camaronalex

les robots domineront ! Ils ont commencé par servir les humain à moitié

Oui peut être, mais avant ça, qu'ils commencent à trouver le trou XD

manque plus qu'un peu de ketchup : Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 503 Karma: 1846 Re: Un robot fabrique des hot-dogs Re: Un robot fabrique des hot-dogs 3 Soyons bienveillant avec lui ; c’était peut être sa première fois Programaths Je suis accro Inscrit le: 7/6/2004 Envois: 725 Karma: 370 Re: Un robot fabrique des hot-dogs Re: Un robot fabrique des hot-dogs 0 Alors ça, c'est ma formation initiale (Analyste Développeur, informatique industrielle). Ça fait rire et moi, ça me fait faire des bonds.



Même pour une bête porte glissante, on nous fait mettre du caoutchouc et des détecteurs de butté pour pas écraser une personne trop fort (alors que le moteur patinera de base) voire un embrayage.



Ça va de pair avec le robot qui casse le doigt d'un enfant, cars les gars n'ont pas installé de barrières de diode, n'ont pas pensé a mettre de la mousse dans la pince (pas besoin de saisir la pièce fermement) et n'ont pas pensé à OpenCV pour détecter si il y avait de la chaire dans la zone. (Il y a toujours de la redondance et de "anti-tamperence" pour protéger l'équipement, mais surtout les personnes!)



On est pas loin des gens qui se font éclater la tête par une presse. Ça fait peur! Bon, ici, le plus grave, c'est bien que le hot-dog soit mal fait.



Et aucun point de contrôle visiblement ^^ marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 509 Karma: 807 Re: Un robot fabrique des hot-dogs Re: Un robot fabrique des hot-dogs 3



Je vous présente son beau-frère... Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6278 Karma: 6108 Re: Un robot fabrique des hot-dogs Re: Un robot fabrique des hot-dogs 0 Pain et saucisse "dégueux" servis par une machine de m***, le résultat est conforme au produit vendu.



Kaamelott Karadoc "C'est de la merde" kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2603 Karma: 5737 Re: Un robot fabrique des hot-dogs Re: Un robot fabrique des hot-dogs 3

@Programaths

Bon, ici, le plus grave, c'est bien que le hot-dog soit mal fait.





Euuuhh... Bah non !



