Vidéo : Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe de musique (Argentine) Posté par nobrain

Lors d'un concert sur une place à Buenos Aires, en Argentine, un petit garçon a perdu son père. Un homme le porte donc sur ses épaules au milieu de la place et la foule ainsi que le groupe de musique s'organisent pour retrouver « discrètement » le papa manquant.







Vidéo (1mn30s) : Un enfant retrouve son papa grâce à un groupe de musique





Auteur Conversation Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1060 Karma: 1317 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 3 Faith in humanity restored. Younakalibo_45 Je suis accro Inscrit le: 4/9/2012 Envois: 933 Karma: 604 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 3 C'est mignon. c: Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 35 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 3 C'est moins honteux que "le petit Jean attend ses parents à la caisse" Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13189 Karma: 9374 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 1 Damned. La prochaine fois sera la bonne. Citation : Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5529 Karma: 8510 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 2 Pourtant c est pas compliqué...attaché avec une laisse sur un arbre sur la route des vacances...amateur !! Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 507 Karma: 1859 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 1 En regardant la fin de la vidéo, on a l'impression que ce n'était pas son papa et que le fan du PSG le reprend sur ses épaules pour une rebelote. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6284 Karma: 6111 Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... Re: Un petit garçon retrouve son papa grâce à un groupe d... 0 Pas plus tourmenté que ça, le père.

En tôle !!