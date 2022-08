Vidéo : Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi aider Posté par LeFreund

Un homme filme un chariot contenant une télévision qui se fait la malle sur le parking d'un magasin. Il décide alors d'intervenir !



Vidéo (19s) : Filmer et aider





LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6450 Karma: 17043 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 1 Il l'a fait! Il a réussi à arrêter le chariot! Mais que le chariot Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 174 Karma: 406 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0 Et c'est là que le mec te saute dessus parce qu'il a cru que tu lui volais sa télé.

Alors vaut mieux rester gentiment filmer et rire comme une baleine. PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12350 Karma: 12962 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0 L'intention y était. Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 200 Karma: 844 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0

@PurLio

L'intention y était.



L'intention de filmer? Je ne comprends pas ce qui a poussé le gars à sortir d'un coup pour aller stopper le chariot mais je crois avoir mon idée sur le pourquoi il a commencé par filmer ! Ducantois1850 Je suis accro Inscrit le: 10/2/2012 Envois: 550 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 1 Je crois que la portion de son cerveau allouée à filmer la scène devait être celle qui contient aussi ses connaissances en lois de la physique. Gyeongri Je suis accro Inscrit le: 7/2/2017 Envois: 1061 Karma: 1322 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0

@Soyarow

Et c’est là que le mec te saute dessus parce qu’il a cru que tu lui volais sa télé.

Alors vaut mieux rester gentiment filmer et rire comme une baleine.



C'est là que la vidéo peut aider à prouver qu'on a pas déplacé le chariot.:p Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 297 Karma: 1225 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0 Caddy le proprio? Aethnight Je masterise ! Inscrit le: 21/5/2009 Envois: 3785 Karma: 510 Re: Quand tu ne fais pas que filmer mais que tu vas aussi... 0

@PurLio

L'intention y était.



- L'intention ? Elle restait à établir.



- L'intention ? Elle restait à établir.

- Quand un gars à poil court derrière une fille la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle...j'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix Rouge.