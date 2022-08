Vidéo : Un méthode miracle pour déstresser une personne Posté par -Flo-

Un apprenti kiné effectue une manipulation d'un genre particulier, dont le but est de libérer le corps du stress qu'il a accumulé. Perso j'aurais pas eu confiance.





Vidéo (20s) : Une méthode de manipulation déstressante





Sur le même sujet :

Vidéo : Un kiné de Montpellier demande à un joueur de simuler Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 792 Karma: 955 Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne 2 Love Power Goth-Ame Je m'installe Inscrit le: 18/12/2017 Envois: 264 Karma: 326 Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne 1 J'étais pas prêt ^^'



Bien joué ! mmmhquellesoupe Je m'installe Inscrit le: 14/6/2014 Envois: 301 Karma: 138 En ligne ! Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne Re: Un méthode miracle pour déstresser une personne 0 Je vais vite préparer ma salade de tomates et mes légumes vapeurs et boire une grand verre d'eau Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.