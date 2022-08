Vidéo : Une femme kidnappé par un portail automatique Posté par LeFreund

Une femme est kidnappé par un portail automatique.



Vidéo (40s) : Kidnapping par un portail automatique





millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 132 Karma: 110 Re: Une femme kidnappé par un portail automatique 0 J'ai toujours su que la voiture était un excellent moyen de piéger les femmes. Angrycat Je viens d'arriver Inscrit le: 23/8/2017 Envois: 45 Karma: 97 Re: Une femme kidnappé par un portail automatique 0 "Souffrant d'un traumatisme intense dû à l'agressivité du portail la femme a reçu les soins nécessaires ainsi qu'un vaccin antirabique et des antibiotiques". Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1039 Karma: 4200 En ligne ! Re: Une femme kidnappé par un portail automatique 0



Elle accepte bien vite sa condition, alors que… zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1172 Karma: 4560 En ligne ! Re: Une femme kidnappé par un portail automatique 0 Mais heuuu! Monsieur le juge: j'ai violé cette propriété privée à l'insu de mon plein gré!