Vidéo : Un petit garçon veut sa glace ! Posté par LeFreund

Un enfant n'a que faire des animations du vendeur de glace, il la prend de force !



Vidéo (16s) : Un enfant veut sa glace !





Auteur Conversation Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2626 Karma: 1878 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 0 La glace est-elle moins chère si le glacier ne fait pas son show ? Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5540 Karma: 8556 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 3 Par pitié...faites que ca soit un fake...faites que la mère ne trouve pas drole que on fils soit un mufle pareil... Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 185 Karma: 117 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 0 (Ok je sors) Apparemment, ce n'est pas sa première glace !(Ok je sors) Metamec Je m'installe Inscrit le: 29/3/2005 Envois: 140 Karma: 149 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 0 @Jinroh quand tu vois que le gamin est déjà obèse pour son âge, tu comprends que ce n'est pas un fake, les parents doivent être du même acabit... Gibet Je m'installe Inscrit le: 23/7/2021 Envois: 111 Karma: 104 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 2 L'enfant Roi, un désastre... kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2608 Karma: 5757 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 1

@Gibet

L'enfant Roi, un désastre...



Roi de quoi ? Des glaces ? Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 299 Karma: 1230 Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 0 Qu'il soit obèse ou mufle comme lu ci-dessus c'est une chose, mais rien ne l'autorise à taper le glacier!

Je plains ses camarades de classe…

Ça fout les boules! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6290 Karma: 6112 En ligne ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! Re: Un petit garçon veut sa glace ! 0 A la décharge du gras double, le show du marchand de glace est chelou.