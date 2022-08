Vidéo : Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le mettre KO Posté par Skwatek

Dans le 7ème round d'un combat de boxe, l'Américain Ruben Torres salue sournoisement son adversaire Cristian Baez pour le mettre KO en lui envoyant immédiatement une gauche en pleine mâchoire.





Vidéo (45s) : Un boxeur salue son adversaire pour le mettre KO





Ce geste a créé la polémique dans le monde de la boxe, certains voyant une action sournoise de la part de Torres tandis que d'autres blâment une certaine négligence du vaincu.

C'est carrément sournois... Surtout pour un match de gala.



C'est carrément sournois... Surtout pour un match de gala.

Ou comment gagner en se couvrant de honte.

Il s'est fait avoir comme un bleu ! C'est techniquement correct mais sportivement discutable !

Ce geste a créé la polémique dans le monde de la boxe, certains voyant une action sournoise de la part de Torres tandis que d'autres blâment une certaine négligence du vaincu.

C'est carrément sournois... Surtout pour un match de gala.



Ou comment gagner en se couvrant de honte.

Hommage au fair-play qui partage désormais une fosse commune avec le respect et la foi en l'humanité.... Pour toujours dans nos coeurs..... RIP....

Petit bannière "volume important" ne serait pas de trop !

Sportivement discutable pour moi aussi, la boxe se veut un combat à la loyale... Profiter du salut pour en caler une, c'est humiliant et sournois

C'est pas sport

Il s'est fait baezer.

Johnny Cadillac Approved !



Sportivement discutable pour moi aussi, la boxe se veut un combat à la loyale... Profiter du salut pour en caler une, c'est humiliant et sournois nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 786 Karma: 1829 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 2 C'est pas sport plopplopplop Je suis accro Inscrit le: 8/5/2015 Envois: 972 Karma: 1743 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 1 Il s'est fait baezer. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 514 Karma: 820 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 1 Johnny Cadillac Approved ! kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2610 Karma: 5763 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 1



Mais sacré gauche tout de même. C'est clairement sournois...Mais sacré gauche tout de même. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5547 Karma: 8604 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 Ou alors c est ni sournois ni technique c es juste prendre au pied dr la lettre. "Tu te couches a la 7 eme reprise coco.." TasteDaLoko Je m'installe Inscrit le: 11/8/2015 Envois: 222 Karma: 326 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 C'est honteux niveau sportsmanship ...



Proposer un salut à son adversaire pour lui en coller une, ca mérite un ban médiatique du boxer.



Si l'adversaire n'avait pas salué, il aurait été vu comme "pas cool" ou autre. Et par respect il répond en saluant.



Dégeulasse odelpasso Je m'installe Inscrit le: 29/1/2015 Envois: 117 Karma: 204 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 Ça sent quand même la mise en scène, la deuxième vue montre bien que le choc n'est pas si violent au niveau du menton, la tête ne bouge pas et pour mettre ko il faut un choc violent du cerveau contre la boite crânienne Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 514 Karma: 1878 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 1 L'autre nom de la boxe c'est pas le noble art ?



Perso, je trouve cela à vomir WalkerBip Je m'installe Inscrit le: 1/1/2015 Envois: 161 Karma: 252 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 Je ne bois pas assez de bière pour regarder ce genre de "sport" Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2740 Karma: 1313 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 Clairement de l'anti jeu pour moi. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 996 Karma: 1326 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 A sucker punch



Honteux jepuedespieds Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2016 Envois: 61 Karma: 89 Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0 FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 149 Karma: 293 En ligne ! Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... Re: Le boxeur Ruben Torres salue son adversaire pour le m... 0

@odelpasso

Ça sent quand même la mise en scène, la deuxième vue montre bien que le choc n'est pas si violent au niveau du menton, la tête ne bouge pas et pour mettre ko il faut un choc violent du cerveau contre la boite crânienne



Il n'y a pas qu'un seul "type" de KO

