Vidéo : Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG Posté par Koreus

Quand un conducteur de BMW essaie d'imiter le conducteur d'une AMG





Vidéo (25s) : Une BMW imite une AMG





J ai beau essayer avec la 525 tds E39, j ai meme pas la satisfaction de finir dans le fossé...

Qui fait le malin, tombe dans le ravin!

Non mais... avec le nombre de fois que... mais pourquoi... ? Qu'est ce que ça lui...

Quel con...





Quel con...



"A vouloir déraper,

lallaalalalala♫

Du fossé tu t'es trop rapproché,

lallaalalalala♫

Ainsi ta voiture tu as défoncé,

lallaalalalala♫

Pour un con tu es passé,

lallaalalalala♫

Un gros billet au carrossier tu vas laisser." johnmacjohn Je suis accro Inscrit le: 5/6/2016 Envois: 533 Karma: 734 Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG 0 kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2611 Karma: 5765 Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG 1 qui fait un démarrage en brifant



Mi Drift ! Mi Biffle !



Citation :Mi Drift ! Mi Biffle ! blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 34 Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG 0 Il voulait faire comme les grands.

Il a juste l'air d'un gland. tortillo Je m'installe Inscrit le: 10/10/2009 Envois: 472 Karma: 289 En ligne ! Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG Re: Un conducteur de BMW imite le conducteur d'une AMG 0 point commun entre des hémorroïdes et les BMW ?





réponse :



