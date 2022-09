Vidéo : Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaques de frelons Posté par Koreus

En Chine, un apiculteur est prêt à tout pour protéger ses abeilles des attaques de frelon.



Vidéo (27s) : Apiculteur vs Frelon





Vidéo : 30 frelons vs 30000 abeilles Vidéo : Un frelon attaque une abeille, toute la ruche réagit (Grandeurs Nature)

marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 516 Karma: 829 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 7 Il les transforme en frecourt ?

Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1042 Karma: 4219 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 1 C'est ce qu'on appelle littéralement "trancher le problème" ! marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 516 Karma: 829 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 7 Il les transforme en frecourt ? Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 516 Karma: 1889 En ligne ! Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 0 belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 479 Karma: 594 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 3 c'est une des particularités des frelons asiatiques. le vol stationnaire. d'ailleurs, on a même des poules utilisées autour des ruches qui les entendent et les mangent Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2574 Karma: 7754 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 3

L'invention géniale d'un apiculteur breton contre le fléau des frelons asiatiques



L'invention géniale d'un apiculteur breton contre le fléau des frelons asiatiques

Testé et approuvé ! arrobaz Je m'installe Inscrit le: 19/10/2008 Envois: 408 Karma: 196 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 0 Si c'était des abeilles japonaises il n'aurai pas à s'en faire WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3235 Karma: 10465 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 0 Miyagi San est apiculteur toutenkway Je viens d'arriver Inscrit le: 27/12/2016 Envois: 45 Karma: 122 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 1 ça leur coupe l'envie de revenir. odyxo Je suis accro Inscrit le: 5/6/2008 Envois: 1566 Karma: 1614 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 1 hoooo put1 le "GLONG" avec la gamelle ça m'a tué Fefee Je m'installe Inscrit le: 20/11/2007 Envois: 171 Karma: 138 Re: Un apiculteur protège ses abeilles contre les attaque... 0 @arrobaz malgré leur technique je crois bien que t'as quand même une belle partie de la ruche qui y passe.