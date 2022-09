Vidéo : Un officier de policier sauve un chien dont la laisse est coincée dans la porte d'un ascenseur (Israël) Posté par Koreus

En Israël, un policier a eu le bon réflexe en voyant un chien la laisse coincée dans une porte d'ascenseur.



Vidéo (19s) : Un policier sauve un chien dont la laisse est coincée dans l'ascenseur





Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 300 Karma: 1240 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 5 Pôv' toutou... On peut pas lui en vouloir, l'odeur du poulet était trop alléchante... LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 316 Karma: 579 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 1 e ier de policier Un officde policier Ludo44 Je suis accro Inscrit le: 23/10/2007 Envois: 1963 Karma: 647 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 0

@LugerKain

Un offic e ier de policier ;)

Tu voulais dire l'inverse non!? Citation :Tu voulais dire l'inverse non!? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2612 Karma: 5778 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 2



Ca ce joue à peu de choses... Content que le chien ait été sauvé. Bon réflexe !Ca ce joue à peu de choses... Content que le chien ait été sauvé. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 316 Karma: 579 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 0 @Ludo44 bah euh oui, c'est ça la blague enfait ^^ lokaloo Je suis accro Inscrit le: 27/6/2008 Envois: 908 Karma: 713 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 2 J'imagine surtout la tête du propriétaire qui sent la laisse se tendre et se casser sans savoir ce qu'il se passe ....

"Craque le chien" ? Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 516 Karma: 1891 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 2

@lokaloo

J'imagine surtout la tête du propriétaire qui sent la laisse se tendre et se casser sans savoir ce qu'il se passe ....

"Craque le chien" ?



J'ai une pâle estime pour lui . Citation :J'ai une pâle estime pour lui . LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 316 Karma: 579 Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... Re: Un officier de policier sauve un chien dont la laisse... 0

@lokaloo

J'imagine surtout la tête du propriétaire

