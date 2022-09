Vidéo : Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que tu le foires quand-même Posté par gazeleau

L'assistante d'une pianiste tourne trop brusquement la partition, et c'est le drame ...







Vidéo (1mn55s) : Tourneuse de page Fail





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Auteur Conversation gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6300 Karma: 5079 En ligne ! Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 Un peu de musique classique et de rires dans ce monde de brutes ! fabiolerusse Je m'installe Inscrit le: 6/12/2012 Envois: 171 Karma: 181 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 Elle a vite tournée la page a la fin de la prestation Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2633 Karma: 1887 En ligne ! Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 Il pourrait y avoir le feu, la violoniste n'aurait rien vu ! Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 921 Karma: 934 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 2 a voté ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 688 Karma: 1476 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 les écrits s'envolent...les notes aussi LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 324 Karma: 586 En ligne ! Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 Ça fait du bien de les voir en rire toutes les deux,



je trouve que c'est une tache très humble de juste tourner des pages,

elle s'éclipse au plus vite de scène, normalement on y prête guère attention à cette dame

elle participe pourtant à la prestation,



dans le classement, elle est juste en dessous du triangle :D CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17043 Karma: 24426 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 Turbigo Oh si elle l'a vu (le soliste est normalement tourné de façon à voir l'accompagnateur ou le chef du coin de l'oeil), mais elle est restée dans sa bulle pour continuer à jouer sa partie au mieux. On le voit à la fin où elle rigole avec la pianiste Oh si elle l'a vu (le soliste est normalement tourné de façon à voir l'accompagnateur ou le chef du coin de l'oeil), mais elle est restée dans sa bulle pour continuer à jouer sa partie au mieux. On le voit à la fin où elle rigole avec la pianiste fadrien Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2011 Envois: 54 Karma: 95 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0 On dirait mes utilisateurs qui depannent le photocopieur !!! Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2633 Karma: 1887 En ligne ! Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 2 Pour les amateurs du genre :





Victor Borge - "Page-turner" kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2613 Karma: 5779 Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... Re: Quand tu n'as pas grand chose à faire, mais que ... 0

@CrazyCow

@Turbigo Oh si elle l'a vu (le soliste est normalement tourné de façon à voir l'accompagnateur ou le chef du coin de l'oeil), mais elle est restée dans sa bulle pour continuer à jouer sa partie au mieux. On le voit à la fin où elle rigole avec la pianiste :)



Et on note au passage la pianiste, qui reprend son sérieux, en tournant la tête et qui se remet vite dans le ton pour le final.



Citation :Et on note au passage la pianiste, qui reprend son sérieux, en tournant la tête et qui se remet vite dans le ton pour le final. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.