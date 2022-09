Vidéo : La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moonwalk dans une piscine Posté par Kilroy1

La nageuse artistique russe Kristina Makushenko réalise un moonwalk dans l'eau d'une piscine



Vidéo (14s) : Moonwalk dans une piscine





Turbigo Je masterise ! Inscrit le: 16/1/2009 Envois: 2634 Karma: 1888 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 3 Future astronaute candidate pour le retour sur la lune, et qui s'entraîne à la faible gravité en faisant le Moonwalk ? Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 238 Karma: 494 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 1 Du coup, c'est un floodwalk ? Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 868 Karma: 1077 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 3 C'est tellement stylé ! _hans Je m'installe Inscrit le: 19/6/2017 Envois: 190 Karma: 1059 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 3 C'est si fluide ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2882 Karma: 7573 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 1 et dire que tout le monde croit que c'est Michael Jackson qui a inventé le moonwalk , alors qu'en fait , c'est Neil Armstrong ! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17043 Karma: 24426 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0 Comment est-ce qu'elle tient au fond de la piscine ? Normalement il faut des poids pour compenser l'air dans les poumons non ? Tifux Je viens d'arriver Inscrit le: 6/5/2022 Envois: 38 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0 C'est hyper classe ! dtclulu Je masterise ! Inscrit le: 30/12/2014 Envois: 2882 Karma: 7573 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0 @CrazyCow peut etre des semelles en plombs ds ses chaussures ? Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 201 Karma: 844 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0 @dtclulu @CrazyCow peut etre des semelles en plombs ds ses chaussures ? Dans ce cas là comment elle tient la tête en bas et les chaussures à la surface? LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 324 Karma: 586 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 1 visiblement, c'est pas pour rien que les russes sont majoritairement 1ères depuis pas mal d'années en nage artistique @CrazyCow peut être qu'elle est en apnée avec les poumons vides, on peut tenir quelques dizaines de secondes assez facilement, alors elle ça doit être presque naturel Ah ouais y a du niveau là,peut être qu'elle est en apnée avec les poumons vides,on peut tenir quelques dizaines de secondes assez facilement, alors elle ça doit être presque naturel DaftEndive Je viens d'arriver Inscrit le: 6/9/2018 Envois: 81 Karma: 278 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 3 @LugerKain @CrazyCow peut être qu'elle est en apnée avec les poumons vides, on peut tenir quelques dizaines de secondes assez facilement, alors elle ça doit être presque naturel :D Elle a effectivement les poumons partiellement vides d'une part pour ne pas remonter, mais elle utilise surtout ses bras pour se stabiliser. On voit bien qu'elle fait des petits ronds avec ses mains. Toute la difficulté de la performance est justement là. (ça et maitriser le moonwalk évidement!) SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 71 Karma: 85 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 1 @Bukowski Non un Moonswim Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 489 Karma: 248 En ligne ! Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0

visiblement, c'est pas pour rien que les russes sont majoritairement 1ères depuis pas mal d'années en nage artistique





Elle a effectivement les poumons partiellement vides d'une part pour ne pas remonter, mais elle utilise surtout ses bras pour se stabiliser. On voit bien qu'elle fait des petits ronds avec ses mains. Toute la difficulté de la performance est justement là. (ça et maitriser le moonwalk évidement!) Citation :Elle a effectivement les poumons partiellement vides d'une part pour ne pas remonter, mais elle utilise surtout ses bras pour se stabiliser. On voit bien qu'elle fait des petits ronds avec ses mains. Toute la difficulté de la performance est justement là. (ça et maitriser le moonwalk évidement!) SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 71 Karma: 85 Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 1 @Bukowski Non un Moonswim Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 489 Karma: 248 En ligne ! Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... Re: La nageuse artistique Kristina Makushenko fait du moo... 0 J'ai bien les 3 temps de la vidéo:

1) Ouais, moi aussi je peux me pencher dans le fond d'une piscine (niant le côté pas si simple de la chose)

2) D'accord, là je ne sais pas faire du moonwalk au fond d'une piscine, mais je suis sûr que quelqu'un un peu entrainait peut le faire (niant encore plus le fait que c'est très compliqué)

1) Ouais, moi aussi je peux me pencher dans le fond d'une piscine (niant le côté pas si simple de la chose) 2) D'accord, là je ne sais pas faire du moonwalk au fond d'une piscine, mais je suis sûr que quelqu'un un peu entrainait peut le faire (niant encore plus le fait que c'est très compliqué) 3) Bon j'ai rien dit du moonwalk à la surface de l'eau la tête en bas, enchainait rapidement et que cela reste crédible, c'est pas n'importe qui qui fait ça (réalisant un peu tard qu'il y a énormément de boulot derrière).