Vidéo : Le voleur d'un camion de livraison détruit une station Vélib’ à Paris Posté par Skwatek

Le voleur d'un camion de livraison détruit une station Vélib’ à Paris en essayant de prendre la fuite.



Vidéo (35s) : Un voleur de camion détruit une station Vélib’ à Paris





Sur le même sujet :

Vidéo : Le Koreusien AlTi5 a un accrochage à vélo avec un automobiliste Vidéo : Course-poursuite entre un scooter et la police (Paris) Vidéo : Un voleur d'essence prend feu Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires JohnLemon Je suis accro Inscrit le: 11/12/2013 Envois: 1157 Karma: 2117 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 6

@adurnat

Ah le salaud c'est ma station

Ouai bah te plains pas, moi c'est mon camion ! Citation :Ouai bah te plains pas, moi c'est mon camion !

15 commentaires Auteur Conversation adurnat Je m'installe Inscrit le: 12/1/2008 Envois: 205 Karma: 170 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 Ah le salaud c'est ma station nitramer Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2015 Envois: 37 Karma: 69 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 1 Ip ip ip houra! CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17055 Karma: 24441 En ligne ! Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0



Pour le coup, leur slogan ne marche pas trop JohnLemon Je suis accro Inscrit le: 11/12/2013 Envois: 1157 Karma: 2117 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 6

@adurnat

Ah le salaud c'est ma station

Ouai bah te plains pas, moi c'est mon camion ! Citation :Ouai bah te plains pas, moi c'est mon camion ! Grabul Je m'installe Inscrit le: 9/6/2009 Envois: 189 Karma: 462 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 1 Pas plus doué en vol qu'en conduite. Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 117 Karma: 391 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 RIP la boite de vitesse ^^. bigone Je m'installe Inscrit le: 12/2/2010 Envois: 123 Karma: 628 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 D'habitude le gars à une Smart et ça passe nickel... gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 551 Karma: 1168 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 2 On sent le bon sens en action. Il s'est fait prisonnier tout seul. ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1683 Karma: 3106 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 Surement @AlTi5 qui l'a provoqué pour faire le buzz zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1177 Karma: 4583 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 1 "Merde, j'ai emboutit le type de devant!!! Si je reste je vais me faire serrer par les flics. Bon, il faut que je me barre vite fait!! On est à Paris, personne n'a de smartphone, aucun risque de me faire filmer, personne ne me retrouvera!" ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1735 Karma: 3335 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 Vel'ib ib ib hourraaa KnightPower Je viens d'arriver Inscrit le: 7/6/2018 Envois: 25 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 Normal sa copine lui a envoyé un texto : "Je suis toute seule à la maison"

Il s'est précipité sur l'occasion, tous le monde aurait fait la même chose à sa place ça se comprend... myuk134679 Je viens d'arriver Inscrit le: 29/10/2021 Envois: 14 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 encore un coup des supporters anglais Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2588 Karma: 7819 Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 Il a finalement été maîtrisé par des témoins...



Ça fait plaisir de lire ce genre de chose !



Bien joué à eux ! Citation :Ça fait plaisir de lire ce genre de chose !Bien joué à eux ! Spartak Je suis accro Inscrit le: 23/4/2006 Envois: 869 Karma: 1079 En ligne ! Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... Re: Le voleur d'un camion de livraison détruit une s... 0 @CrazyCow

Notre chauffeur, c'est le meilleur ! Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.