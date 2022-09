Vidéo : Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un parking sans payer Posté par Skwatek

Un homme déplace une boule en pierre pour sortir d'un parking sans avoir à payer...







Vidéo (31s) : Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un parking





Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1356 Karma: 2106 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 11 Ces boules robotisées sont programmées pour revenir automatiquement à leur emplacement défini par GPS.

Elles coutent assez cher à l'unité mais l'investissement est rapidement amorti par le paiement obligatoire des places de parking. Pintade Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 62 Karma: 226 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 7

Elles coutent assez cher à l'unité mais l'investissement est rapidement amorti par le paiement obligatoire des places de parking. Pintade Je viens d'arriver Inscrit le: 21/3/2013 Envois: 62 Karma: 226 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 7

1 rapprocher sa bagnole de la boule à virer

2 virer la boule

3 sortir avant que la boule (programmée par GPS) ne revienne à sa place.

Voilà ! C.Q.F.D. Kaloskagatos Je viens d'arriver Inscrit le: 8/1/2021 Envois: 8 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 1 C'est Dieu qui doit bien se marrer. sleepy Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 2 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 0 Quand le Karma se met à jouer au golf... Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 769 Karma: 315 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 1

@Nebinaf

Mais non, elle est juste fabriquée en Australie par les bushmen dans le même bois dont on fait les boomerang Citation :Mais non, elle est juste fabriquée en Australie par les bushmen dans le même bois dont on fait les boomerang Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79390 Karma: 7233 Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... Re: Déplacer une boule en pierre pour sortir d'un pa... 1 Je suppose que la seconde fois était la bonne, j'aurais aimé avoir un petit karma pour ce monsieur, avec la boule en pierre qui reviendrait sur sa voiture.