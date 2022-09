Vidéo : Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Posté par Skwatek

Un camion grue n'a plus de freins et se met à reculer dans une descente.







Vidéo (32s) : Un camion grue n'a plus de freins





fanta Je viens d'arriver Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Dans ce sens c'est plutôt une montée, non ?

Bricci Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente SORS LES PIEDS MICHEL !!!
fanta Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Dans ce sens c'est plutôt une montée, non ?
zoneh Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Martin de "Cars" a bien grandi!
WeWereOnABreak Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Chapeau au conducteur du véhicule qui filme, maîtrise du sang froid et de la marche arrière.
dtclulu Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente il a beau avoir de bons freins à disques , le freinage a cédé !
kpouer Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente une terrifiante marche arrière



turbodede Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Ce qui est marrant c'est qu'il va falloir un camion grue pour le sortir...
tepezed Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente @fanta je dirais que tant qu'il avançait c'était une montée, puis ça s'est transformé en descente quand les freins ont lâché et qu'il s'est mis à reculer.
tepezed Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente @dtclulu pas mal du tout !



-> maintenant que la vanne a bien tourné, change de disque !
DaftEndire Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente

@tepezed Vous allez me faire péter un câble avec votre humour. Vous perdez les pédales..
LugerKain Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente





Marche arrière en côte /n.1 théorie à suivre



Pas besoin de pas comprendre la langue pour pas comprendre la technique ^^ C'est surement le jeu de jambe qu'a lâché
cecileDEtroyes Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente et il ne peut pas accélérer pour freiné , ce n'est plus un problème de frein a ce niveau la
Koreame Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente DUEL LEUD.
Crazy-13 Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente la vision d'horreur, je me demande si il y avait du monde derrière la voiture qui film la scène?
Gotalife Re: Un camion grue n'a plus de freins dans une descente Film parfait pour le Futuroscope



