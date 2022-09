Vidéo : Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour leur valise, puis c'est un strike ! Posté par -JoJo-

En Chine, deux femmes ont eu la mauvaise idée de poser une valise en haut d'un escalator.



Vidéo (15s) : Valise sur un escalator (Fail)





Sur le même sujet :

Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1184 Karma: 4666 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 7

un sacré tacle par derrière!! wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 578 Karma: 573 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 6 Ne jamais fuir un problème soudain mais il faut l'affronter, ça pourrait être une morale de l'histoire !

25 commentaires Auteur Conversation zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1184 Karma: 4666 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 7

un sacré tacle par derrière!! Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 639 Karma: 646 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 STRIKE ! Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 175 Karma: 410 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1 Mon père me disait toujours ”tu choisis une marche et tu ne bouges plus et tout ira bien” Dikachu Je m'installe Inscrit le: 18/10/2016 Envois: 485 Karma: 1444 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1 Soyarow oui, elle aurait bien fait de ne pas bouger, la valise l'aurait doublé par la gauche oui, elle aurait bien fait de ne pas bouger, la valise l'aurait doublé par la gauche teletactica Je viens d'arriver Inscrit le: 24/6/2016 Envois: 92 Karma: 230 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0

La valise les Bronzés

Ben j'ai eu une crampe.... wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 578 Karma: 573 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 6 Ne jamais fuir un problème soudain mais il faut l'affronter, ça pourrait être une morale de l'histoire ! Nicodemus88 Je viens d'arriver Inscrit le: 3/11/2020 Envois: 11 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 3





Sinon, j'ai pensé à ça direct : C'est terrible mais l'ajout du petit cri de peur de la dame qui tente de fuir m'a fait rire....Sinon, j'ai pensé à ça direct : LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 342 Karma: 608 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 J'espère vraiment du fond du cœur qu'il n'y avait rien de fragile dans la valise

un strike avec deux quilles et les barrières, pas de quoi être fier non plus hein ...



IRONIE SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 79 Karma: 104 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2600 Karma: 7860 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1



Après c’est propre, belle technique et du premier coup en plus ! Heureusement qu’elles se trimballaient pas avec un piano…Après c’est propre, belle technique et du premier coup en plus ! dylsexique Je masterise ! Inscrit le: 18/3/2014 Envois: 2219 Karma: 7917 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1

Blessée, elle a été transportée dans un état stable à hôpital.





Cela est très vrai d'un point de vue physique :

En tombant au sol, elle se retrouve dans un état bien plus stable que la station debout, énergétiquement parlant (elle ne "tombera pas plus bas", comme on dit communément).

Cette valise contribue à l'équilibre thermodynamique de l'univers. On ne peut pas vraiment le lui reprocher. Citation :Cela est très vrai d'un point de vue physique :En tombant au sol, elle se retrouve dans un état bien plus stable que la station debout, énergétiquement parlant (elle ne "tombera pas plus bas", comme on dit communément).Cette valise contribue à l'équilibre thermodynamique de l'univers. On ne peut pas vraiment le lui reprocher. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6302 Karma: 6124 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1 Elle n'a rien inventé



Cécile_Sorel_Casino_de_Paris_1933.wmv tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1414 Karma: 1240 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1 On est indéniablement beaucoup plus table allongée que debout wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 578 Karma: 573 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 2

@tepezed

On est indéniablement beaucoup plus table allongée que debout



Bah pour une table, ça tient la route qu'elle soit allongée et non debout ! Citation :Bah pour une table, ça tient la route qu'elle soit allongée et non debout ! Wiiip Je suis accro Inscrit le: 31/7/2007 Envois: 846 Karma: 1542 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 Pour avoir déjà fait tomber un truc dans un escalator (heureusement vide), je confirme que le combo escalator + valise peut être extrêmement dangereux.



Il devrait y avoir une règle d'usage qui impose d'avoir toujours la valise au dessus de soi (donc, derrière à la descente, donc, on se retourne pour tenir la valise)



La réaction de la personne en bas était la bonne : fauchée sur l'escalator, elle se serait en plus ouvert la tête sur une marche. ThomGamer Je suis accro Inscrit le: 5/9/2006 Envois: 1738 Karma: 3338 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1

@Wiiip

Il devrait y avoir une règle d'usage qui impose d'avoir toujours la valise au dessus de soi (donc, derrière à la descente, donc, on se retourne pour tenir la valise



Pourquoi une règle ? C'est juste de la logique.



À mon avis, elles ne feront pas l'erreur une seconde fois. Citation :Pourquoi une règle ? C'est juste de la logique.À mon avis, elles ne feront pas l'erreur une seconde fois. Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1351 Karma: 1733 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 1

@Soyarow

Mon père me disait toujours ”tu choisis une marche et tu ne bouges plus et tout ira bien”



Envoyé depuis l'escalator. Citation :Envoyé depuis l'escalator. zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 173 Karma: 240 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 super les bruitages et la musique... ^^ poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3558 Karma: 1099 En ligne ! Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 Je vois ça perso j'essaye de l'éviter en passant par dessus, pas en courant en ligne droite avec l'objet qui arrive dans mon dos, m'enfin chacun son choix. tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1414 Karma: 1240 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 @wilburn C'est pas faux !



entre les fautes d'orthographe et de frappe j'ai fait fort... Zoltek Je m'installe Inscrit le: 17/7/2020 Envois: 496 Karma: 510 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 Vous voyez d'où ça vient maintenant le nom chiiiinnnggg...toc ! wolark Je viens d'arriver Inscrit le: 14/5/2014 Envois: 54 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 ThomGamer Vue que ce ne sont pas elles qui sont a l'hopital, je n'en serais pas si sur de ca... qui sais.......

Vue que ce ne sont pas elles qui sont a l'hopital, je n'en serais pas si sur de ca... qui sais....... Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79390 Karma: 7233 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 n'est pas Indiana Jones qui veut. Karamazov Je viens d'arriver Inscrit le: 9/7/2015 Envois: 58 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 Pypsou @SnikePlassken tu strikes avec une seule quille toi ? tu strikes avec une seule quille toi ? TiTan91 Je m'installe Inscrit le: 22/5/2005 Envois: 500 Karma: 505 Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... Re: Ils utilisent un escalator comme tapis roulant pour l... 0 les bruitages étaient vraiment nécessaires ? Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.