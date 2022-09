Vidéo : Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Posté par CrazyCow

Un requin-baleine qui évolue entre des algues bioluminescentes semble nager dans l'espace.







Vidéo (30s) : Un requin-baleine nage à travers des algues bioluminescentes





Vidéo : Vers luisants en timelapse dans la grotte de Waitomo (Nouvelle-Zélande)

Le télescope James Webb n'en fini plus de nous surprendre…

Ça m'a requinqué pour la journée !



Ça m’a requinqué pour la journée !

Bricci Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé C'est très onirique... Kaloskagatos Je viens d'arriver Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé @Bricci C'est ironique ? LugerKain Je m'installe Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Ça va, la musique à pas l'air de trop le stresser, lui,

il a de la chance :D SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 79 Karma: 104 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 1 “Au sommet de la chaîne alimentaire, le requin-baleine est souvent assimilé aux dauphins et aux baleines. Pourtant, contrairement à ces deux derniers animaux, qui sont des mammifères, le requin est un poisson.”



Et c’est une espèce protégée pour ceux qui se demandent si ca se mange… bjone Je viens d'arriver Inscrit le: 15/12/2021 Envois: 13 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 1 ) Si c'était un dauphin, ça voudrait dire que la terre va se faire raser pour faire un autoroute spatial. (ça pue c'est l'année de mes 42 ans PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 866 Karma: 1159 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 0



@SnikePlassken : Où as-tu lu cette phrase ? "Au sommet de la chaîne alimentaire" ? Non, il ne se nourrit que de plancton et petits proies. Le sommet, c'est quand tu nourris de tout ce qu'il y en en dessous et quand tu n'as pas, ou presque pas, de prédateurs. Le requin baleine n'a juste pas de prédateur (si ce n'est d'autres requins de grandes tailles, mais je n'ai pas l'info). SnikePlassken Je viens d'arriver Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé @PseudoPris moi je copie-colle Wikipedia, je me demandais juste si ça se mangeait. Gudevski Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé @PseudoPris

Un oubli de taille comme prédateur pour la sardine XXL : l'homme pour ses ailerons.

Merci l'art culinaire asiatique; y a pas que du bon.

Goth-Ame Je m'installe Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Juste magnifique Quenelski Je masterise ! Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Le télescope James Webb n'en fini plus de nous surprendre…

Ça m'a requinqué pour la journée ! wilburn Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé



Ça m’a requinqué pour la journée ! wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 578 Karma: 573 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 0

@bjone

Si c'était un dauphin, ça voudrait dire que la terre va se faire raser pour faire un autoroute spatial. (ça pue c'est l'année de mes 42 ans )



Tant que tu ne vois pas de vaisseau Vogons en orbite, elle devrait bien se passer ta 42éme année ;p maxbren Je m'installe Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé EndymionRaul Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Vous imaginez si dans le vide de l'espace il y aurait eu la vie... ?

Les véhicules spatiaux seraient accompagnées par des dauphins de l'espace. PyjamaWallon Je viens d'arriver Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Waaaaw... C'est... Je n'en reviens pas, je n'en crois pas mes yeux ! On oublie parfois dans quel monde nous vivons... On assiste bien à la même chose ? Un reportage animalier filmé à la verticale !? WTFISTHATSHIT Je m'installe Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé



Les véhicules spatiaux seraient accompagnées par des dauphins de l'espace. PyjamaWallon Je viens d'arriver Inscrit le: 6/1/2018 Envois: 15 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 0 Waaaaw... C'est... Je n'en reviens pas, je n'en crois pas mes yeux ! On oublie parfois dans quel monde nous vivons... On assiste bien à la même chose ? Un reportage animalier filmé à la verticale !? WTFISTHATSHIT Je m'installe Inscrit le: 2/5/2014 Envois: 448 Karma: 321 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 0

@Kaloskagatos

@Bricci C'est ironique ?

kpouer Je masterise ! Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé

@PyjamaWallon

Un reportage animalier filmé à la verticale !?



Baba-Yaga Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Ça m'a fait penser à ça :

Music+Cinema: Fantasia 2000- Pines of Rome/Les Pins de Rome- Disney/Respighi (Extraits) ender666 Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé bjone





Music+Cinema: Fantasia 2000- Pines of Rome/Les Pins de Rome- Disney/Respighi (Extraits) ender666 Je suis accro Inscrit le: 11/11/2015 Envois: 789 Karma: 743 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé 0 bjone

Citation : (ça pue c'est l'année de mes 42 ans )



42 ans..... Comme par hasard !!! poiuytreza525 Je masterise ! Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé C'est majestueux et relaxant, j'ai failli m'endormir tellement je me suis senti apaisé par la douceur de la vidéo. asm63 Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé

@Quenelski

Le télescope James Webb n’en fini plus de nous surprendre…



Ça m’a requinqué pour la journée !



C'est un fake. On voit bien que c'est la photo d'une tranche de chorizo.On ne me la fait pas à moi. Emerys Je suis accro Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé Magique saihtam Je m'installe Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé https://en.wikipedia.org/wiki/From_Mars_to_Sirius

Pour les personnes qui aiment bien le métal

Pour les personnes qui aiment bien le métal Crazy-13 Re: Un requin-baleine semble flotter dans un ciel étoilé On nous ment, c'est clairement un extraterrestre qui se déplace dans l'espace, on ne nous dit pas tout.