Vidéo : Pendant ce temps-là à la Porte de Brandebourg à Berlin

Pendant ce temps-là sur la place de la Porte de Brandebourg à Berlin.



Vidéo (30s) : Pendant ce temps-là à Berlin





@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Chacun vit sa vie.

Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Calme toi Kevin...



@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Je vois simplement que chacun vit sa vie.



Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Un jour il va falloir arrêter d'utiliser des expressions à la con sans avoir, ni le contexte qui le justifie, ni même le bon sens de base...

Il me semblait qu'on apprenait ce que c'était à l'école un "boomer"... il semblerait que même en histoire le niveau ait chuté...



Aujourd'hui on utilise ça pour désigner des trentenaires et des quadras sur internet... bravo la cohérence.

Et en plus.... où est le putain de rapport ici ?!?!



A part faire passer "les jeunes" (les pauvres... paye ton représentant) pour des aigris tout juste bons à baver sur internet quand une vidéo se voulait juste simple et plutôt contemplative, dans le sens positif du terme...



@Nebinaf

...faisant un salut nazi...



???



@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Chacun vit sa vie.

Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Calme toi Kevin...



Tiens, je rajoute mon univers crée grâce à cette vidéo.

@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Je vois simplement que chacun vit sa vie.



Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.





Trop d'informations WTF pour moi. Je vais me coucher !



AU FIGURÉ

Personne étrangère (à un groupe, un milieu).

C'est toi qui à pensé à lui, s'tune blague, ce sont tous des aliens :D



@marcaflushhh



THE CARS ― GOOD TIMES ROLL (1978)



@Trucmachinchose

Citation :

@Nebinaf

...faisant un salut nazi...



???



Tu m'obliges a poster cela...



Test Your Awareness: Do The Test!

@kpouer

Citation :

@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Chacun vit sa vie.

Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Calme toi Kevin...



Il faut juste voir une accumulation de morceaux de vies peu commun : ni plus, ni moins.



@Nebinaf

Citation :

@Trucmachinchose

Citation :

@Nebinaf

...faisant un salut nazi...



???



Tu m'obliges a poster cela...



Cette place s'appelle la " pariser platz " ==> place de Paris



C'est pas anodin ^^



@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Je vois simplement que chacun vit sa vie.



Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Un jour il va falloir arrêter d'utiliser des expressions à la con sans avoir, ni le contexte qui le justifie, ni même le bon sens de base...

Il me semblait qu'on apprenait ce que c'était à l'école un "boomer"... il semblerait que même en histoire le niveau ait chuté...



Aujourd'hui on utilise ça pour désigner des trentenaires et des quadras sur internet... bravo la cohérence.

Et en plus.... où est le putain de rapport ici ?!?!



A part faire passer "les jeunes" (les pauvres... paye ton représentant) pour des aigris tout juste bons à baver sur internet quand une vidéo se voulait juste simple et plutôt contemplative, dans le sens positif du terme...



@Oryptes

Citation :

@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Je vois simplement que chacun vit sa vie.



Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Un jour il va falloir arrêter d'utiliser des expressions à la con sans avoir, ni le contexte qui le justifie, ni même le bon sens de base...

Il me semblait qu'on apprenait ce que c'était à l'école un "boomer"... il semblerait que même en histoire le niveau ait chuté...



Aujourd'hui on utilise ça pour désigner des trentenaires et des quadras sur internet... bravo la cohérence.

Et en plus.... où est le putain de rapport ici ?!?!



A part faire passer "les jeunes" (les pauvres... paye ton représentant) pour des aigris tout juste bons à baver sur internet quand une vidéo se voulait juste simple et plutôt contemplative, dans le sens positif du terme...



Bref... bref bref bref.



Absolument d'accord.



D'ailleurs, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, "boomer", fait référence au "baby boom", donc aux années soixante. Et c'est marrant, mais "chacun peut faire ce qui lui plaît" (ça me rappelle aussi une chanson des années 80 tiens), c'est plutôt un truc qu'on entendait (je ne fais aucun jugement de valeur) à la fin des années... soixante justement.

Enfin, je dis ça, je dis rien.



edit : à la dernière seconde de vidéo, les deux jeunes à gauche aussi font cet horrible geste !



le fameux coucou nazi
edit : à la dernière seconde de vidéo, les deux jeunes à gauche aussi font cet horrible geste !

On peut en discuter



Obelix faisant le salut nazi ?
On peut en discuter
Obelix faisant le salut nazi ?

@Bukowski

D'ailleurs, si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, "boomer", fait référence au "baby boom", donc aux années soixante



Le baby-boom commence à la fin de la seconde guerre mondiale, les gens voulait l'amour pas la guerre, mais se prolonge un peu jusqu'à la fin des trentes glorieuse. Mais c'est surtout les gens nés après la guerre à la base ceux qui ont plus de 70 piges et qui vont pas sur Koreus lol

@kpouer

Citation :

@poulpeToxic

Il y a quoi de remarquable ? Chacun vit sa vie.

Ok boomer, les gens sont différents ajd, et c'est très bien comme ça.



Calme toi Kevin...



Il faut juste voir une accumulation de morceaux de vies peu commun : ni plus, ni moins.



Je trouve pas vraiment, c'est plutôt commun pris séparément. Et en fait, il me semble que c'est plutôt commun à la Porte de Brandbourg de voir un peu tout ça réunis. C'est un haut lieu, touristique et populaire, on y trouve donc aussi des artistes de rue, des militants, des diplomates (plusieurs ambassades juste à côté)... et des punks, y en a dans tout les recoins de Berlins, carrément plus qu'à Paris par exemple haha. Pour y être allée une fois, il y a 15 ans, c'était déjà peu ou proue la même chose en matière de diversité même si y avait pas de trottinette électrique à l'époque. ^^



Je viens de voir de plus via Wikipédia qu'il y a l'académie des arts est juste à côté, ce qui pourrait expliquer la présence d'artistes.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pariser_Platz



Koreame

@Keiwen

Waaa, mais vraiment les commentaires koreus a chaque fois, c'est...

... comme à la Porte de Brandebourg à Berlin.



Et est-ce que quelqu'un a vu l'ours qui fait du breakdance en attendant ?

@Nebinaf T'as raison de ne pas d'entêter. Le mec il dit juste bonjour à une connaissance. Je fais souvent ce geste là moi perso. Et si tu veux chercher la petite bête, tu regarderas comment les militaires allemands saluent.

@lithit

Citation : Laissez le bon temps rouler



@marcaflushhh



THE CARS ― GOOD TIMES ROLL (1978)



Comme ça?



