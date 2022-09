Vidéo : Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Posté par Skwatek

Un énorme rocher dévale d'une montagne et tombe sur une maison dans la province du Yunnan, en Chine.



Vidéo (2mn24s) : Un énorme rocher tombe sur une maison





Vidéo : Un petit rocher au milieu de la route Vidéo : Un drone filme une maison détruite par un rocher Vidéo : Une maison emportée par la Yellowstone Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12371 Karma: 12994 En ligne ! Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 12 Je me demandais à quel moment le chat allait réagir...

24 commentaires Auteur Conversation tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2552 Karma: 3817 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 3 Pile en face de la mamie, moi j'dit on est plus sur une tentative de meurtre de la part du rocher ^^ Neutre Je m'installe Inscrit le: 14/6/2016 Envois: 313 Karma: 1208 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 1 Un bon gros coup de chance ou une incroyable lecture de trajectoire ! PurLio Rayon de Soleil Inscrit le: 26/1/2006 Envois: 12371 Karma: 12994 En ligne ! Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 12 Je me demandais à quel moment le chat allait réagir... Tempo123 Je m'installe Inscrit le: 7/9/2020 Envois: 204 Karma: 853 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 3



remboursez! Tu passes le début de la vidéo à te demander sur qui ca va tomber, pour réaliser in fine que le titre est trompeur : le rocher ne tombe pas, il déboule. Ce qui signifie exactement tomber en roulant.remboursez! zoneh Je suis accro Inscrit le: 26/5/2014 Envois: 1184 Karma: 4666 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0

Bordel Obélix y a plus de romains ! ! Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13262 Karma: 9422 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 Conséquence de l'onde de choc suite au saut de l'orque et son gros zizi. ALRIK Je m'installe Inscrit le: 27/12/2014 Envois: 256 Karma: 361 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 1 C'est vraiment rock'n'roll kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2618 Karma: 5824 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 2

@PurLio

Je me demandais à quel moment le chat allait réagir...



La mamie sait qu'elle met du temps à se bouger... Elle anticipe.



Là où le chat sait qu'il a amplement le temps de faire une micro sieste avant de se bouger. Citation :La mamie sait qu'elle met du temps à se bouger... Elle anticipe.Là où le chat sait qu'il a amplement le temps de faire une micro sieste avant de se bouger. Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1047 Karma: 4228 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 @ALRIK Tadadadaaa Like a Rolling Stone ! (Tout le monde l'a dans la tête maintenant !) PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 866 Karma: 1159 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 3 Deux choses m'étonne dans cette vidéo.

1- Pour une fois, c'est la mamie qui réagit avant le chat

2- C'est quoi cette société ? Nous sommes visiblement dans une village chinois, un peu reculé (aucun jugement de valeur, chez nous on a aussi des villages de campagne de ce type), et y'a plusieurs caméras de surveillance... alors que peu de maison en France ont des caméras de surveillance même dans des quartiers riches (j'habite justement un lieu privilégié et j'en ai pas, ni mes voisins). Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 924 Karma: 949 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 1 "T'as pas entendu comme un bruit ?" CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17076 Karma: 24488 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 C'était moins une pour le chat ! Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1508 Karma: 1274 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 1 "Rien ne sert de courir, il faut partir à point" ! psikopate Je suis accro Inscrit le: 3/6/2013 Envois: 689 Karma: 1479 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 On est visiblement au milieu de nulle part...mais deux caméra de surveillance...George Orwell aurait apprécié Quenelski Je masterise ! Inscrit le: 8/11/2013 Envois: 2600 Karma: 7860 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 1

Ça commence à devenir vraiment dangereux leur jeu à la con !! C'est un coup des deux femmes de l'escalator mais elles ont raté leur cible cette fois-ci !Ça commence à devenir vraiment dangereux leur jeu à la con !! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6302 Karma: 6124 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 « Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile, ni fertile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit, à lui seul, forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux. »

Albert Camus : le mythe de Sisyphe

Putain ! Glisser une citation philosophique sur un truc pareil, c'est chié ! cemoiohu Je viens d'arriver Inscrit le: 30/11/2015 Envois: 44 Karma: 52 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 2 @PseudoPris La-bas ça ne coute presque rien, tout le monde peut en avoir plusieurs. J'en ai acheté une ici pour 32€. Trucmachinchose Je m'installe Inscrit le: 3/6/2020 Envois: 238 Karma: 900 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0

The Temptations - Papa Was A Rolling Stone -MaDJiK- Je masterise ! Inscrit le: 9/11/2014 Envois: 4334 Karma: 1834 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0

J'aime bien la madame qui montre le rocher avec son doigt après. Je pense que les autres avaient compris le problème tout seuls! J'aime bien la madame qui montre le rocher avec son doigt après.Je pense que les autres avaient compris le problème tout seuls! stero Je suis accro Inscrit le: 14/9/2015 Envois: 1080 Karma: 1048 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 @psikopate Un rocher qui tombe et qui endommage un bâtiment, c'est assez courant en somme. Ce qui l'est moins c'est d'avoir des images vidéo... C'est pas parce qu'il y des caméras qu'il est tombé mais parce que les caméras l'ont filmé que tu le vois sur Koreus ! maxbren Je m'installe Inscrit le: 12/9/2015 Envois: 214 Karma: 901 Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0



Décidément on aime les strike en Chine. GerardLeBarbare Je suis accro Inscrit le: 10/6/2015 Envois: 1244 Karma: 1898 En ligne ! Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) Re: Un énorme rocher tombe sur une maison (Chine) 0 Mais pourquoi ils ont des cameras chez eux comme ca ? et 2 en plus ...