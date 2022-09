Vidéo : Une femme goûte sa première huître Posté par BalleAuCentre

Une femme goûte sa première huître pendant ses vacances en Croatie.



Vidéo (1mn38s) : Sa première huître





Sp6men10 Je peux poster une vidéo où je goûte ma première moule?

En tout cas son papa doit être content Bizarre ces test pour vérifier si sa fille est hétero ou homo.



"ah ben elle n'avale pas!"







Voila.



mais elle ne la mâche même pas ? Boh!! On peut le faire sans huîtres aussi!!

Ah mon Dieu j ai tellement de commentaires...et tellement pas envie de me prendre de SCUD...

@Sp6men10

Je peux poster une vidéo où je goûte ma première moule?

@Sp6men10 Je peux poster une vidéo où je goûte ma première moule? Même réaction ?

@Sp6men10

Je peux poster une vidéo où je goûte ma première moule?



C'est à cause du cocacola...



C'est sûr que bouffer une huitre, ça change du mcdo.



Quel gachi



Et la prochaine vidéo, ça sera "Une femme goûte son premier escargot pendant ses vacances en France et est toujours filmée à la verticale"... en effet, rince moi-ça avec du coca, ça ira mieux après !

@Jinroh

Ah mon Dieu j ai tellement de commentaires...et tellement pas envie de me prendre de SCUD...





Je vois pas du tout de quoi tu parle, tu essaierais pas de nous faire gober n'importe quoi ? une volonté sans faille de tester de nouvelle choses, bel effort mais bon là je crois qu'elle aime pas



C'est psychologique. Les gens sont naturellement nés aimant les huitres, c'est ainsi.

@GerardLeBarbare

mais elle ne la mâche même pas ?



J'ai l'impression que le gars lui dit "don't chew" ("ne mâche pas" pour les non-anglophones) Mâcher une huitre, quel sacrilège.

Pauvre C***ne.

Ne parlons pas du haggish.

Bon, je vous laisse, je vais me taper une douzaine de n°3 de Cancale, pour faire passer les cuisses de grenouilles et finir par une portion de Casgiu Marzu.

@Gudevski

Et le gigot bouilli à la sauce à la menthe, c'est meilleur ?

Pauvre C***ne.

Ne parlons pas du haggish.

Bon, je vous laisse, je vais me taper une douzaine de n°3 de Cancale, pour faire passer les cuisses de grenouilles et finir par une portion de Casgiu Marzu.



Si tu veux j'ai des pâtés à l'escargots ou à la cuisse de grenouille du marais poitevin ! Désolé j'ai déjà mangé la terrine de ragondin ... En vrai du coup il ne se passe rien dans cette vidéo, on a juste quelqu'un qui goute un truc qui est dégueulasse, et qui, surprise ne passe pas...



Je vais au restaurant, ce n'est pas pour pourrir mon moment en entendant des CASOS crier et beugler... C'est dingue... Est-ce que je deviens aigri ou est-ce que je ne supporte de moins en moins l'égoïsme des gens en société ? Le parmesan ça a un goût de vomi, et j'en fait pas une vidéo J'ai bien cru qu'elle allait vomir sur toute la table etape suivante: Surströmming C'est exactement l'effet que ça me fait, j'ai l'impression de bouffer de la morve ultra iodée et vivante...