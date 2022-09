Vidéo : Quand un Écossais épouse une Indienne Posté par Kilroy1

Le mélange des cultures lors du mariage d'un Écossais avec une Indienne.



Vidéo (50s) : Un Écossais épouse une Indienne





Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1050 Karma: 4235 En ligne ! Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 8 Et pour le repas, le chef vous propose sa spécialité : Le porridge au curry, accompagné de son chai masala single malt, vieilli en fût de chêne.

gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6379 Karma: 5201 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 1 Même pas en kilt, le gars! La culture des clichés en prend un coup. Pypsou Je suis accro Inscrit le: 2/10/2012 Envois: 640 Karma: 649 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 4 Honnetement j'adore ! Pas fan des styles respectifs mais ensemble y a quelquechose Bricci Je suis accro Inscrit le: 30/9/2019 Envois: 1050 Karma: 4235 En ligne ! Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 8 Et pour le repas, le chef vous propose sa spécialité : Le porridge au curry, accompagné de son chai masala single malt, vieilli en fût de chêne. Jay_Padami Je m'installe Inscrit le: 17/10/2012 Envois: 224 Karma: 205 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 2 Stylé ! ça met l'ambiance CrazyCow Je poste trop Inscrit le: 29/7/2008 Envois: 17084 Karma: 24499 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 1



Il y a un petit problème avec la version originale de la vidéo chez moi :



Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 500 Karma: 256 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 0 Zemmour "m'habite" certainement, mais le marié semble aussi écossais que je suis congolais. Uatuu Je m'installe Inscrit le: 15/7/2020 Envois: 500 Karma: 256 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 2

@CrazyCow

Le rendu est bien sympa !



Il y a un petit problème avec la version originale de la vidéo chez moi :







Le mélange des cultures c'est souvent le bordel quand même. millerf Je m'installe Inscrit le: 3/4/2012 Envois: 133 Karma: 118 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 1 @Koreus titre: "Quant" > "Quand" Mmistere2 Je viens d'arriver Inscrit le: 1/8/2019 Envois: 22 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 1 @millerf Quentin écossais épouse une indienne WeWereOnABreak Je masterise ! Inscrit le: 29/5/2015 Envois: 3245 Karma: 10466 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 0 Je m'attendais à voir le marié avec un turban sous son kilt. Je suis déçu. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5563 Karma: 8644 Re: Quand un Écossais épouse une Indienne Re: Quand un Écossais épouse une Indienne 0 Quoi qu il en soit ca porte des jupettes dans les deux culturee....et jupettes ca rime avec lop... MYRRZINN Je suis accro Inscrit le: 9/1/2019 Envois: 1923 Karma: 3686 Re: Quant un Écossais épouse une Indienne Re: Quant un Écossais épouse une Indienne 1

@Bricci

Et pour le repas, le chef vous propose sa spécialité : Le porridge au curry, accompagné de son Le chai masala single malt, vieilli en fût de chêne.

Pour le marié, la menthe forte est déconseillée. Quant à la mariée, au dessert un flan anglais est aussi au menu. EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1086 Karma: 926 Re: Quand un Écossais épouse une Indienne Re: Quand un Écossais épouse une Indienne 0 Tout évolue, tout change. Parfois pour le meilleur, parfois pour le pire.



Mai ça fait partie de l'évolution. L'adaptation en fait aussi partie. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 796 Karma: 964 Re: Quand un Écossais épouse une Indienne Re: Quand un Écossais épouse une Indienne 0 Top qu'ils aient reussi à combiner les deux. Ca a pas dû être facile !! Mais niveau originalité c'est pas mal.

Et encore, ils sont restés dans la musique tradi. imaginez si elle écoutait du métal indien et lui du flamenco Ecossais. Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6306 Karma: 6125 Re: Quand un Écossais épouse une Indienne Re: Quand un Écossais épouse une Indienne 0 Je confonds toujours, c'est qui eux ?



