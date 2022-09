Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 115) Posté par Skwatek

Un homme essaie de manger un frelon vivant. Mauvaise idée.





Vidéo (36s) : Manger un frelon vivant





Vidéo : L'idée à la con du jour (Vol. 114) Vidéo : Lèvre gonflée après une piqûre d'insecte Vidéo : La pire douleur connue de l'homme

21 commentaires Auteur Conversation masaya Je suis accro Inscrit le: 28/5/2015 Envois: 823 Karma: 578 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 12 Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 302 Karma: 1273 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 1 Soit il faut être con, soit c'est un manque d'intelligence... Chewbacca91 Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 690 Karma: 1279 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0



C'est quoi cette manie de manger tout vivant ?



C'est tellement con que j'espère que c'est un fake.C'est quoi cette manie de manger tout vivant ?Ça me rappelle ça :Il serait peut-être temps qu'ils modifient deux trois trucs en terme d'éthique... gazeleau Au Kalme Inscrit le: 16/4/2018 Envois: 6379 Karma: 5201 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 @Jujube51 Quelle est la différence ? Enfin je veux dire: si t'es les 2, c'est pire ? sleepy Je viens d'arriver Inscrit le: 11/6/2022 Envois: 3 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 "don't try this at home"

Le gars est effectivement dans la rue, tout aurait dû bien se passer pourtant wilburn Je suis accro Inscrit le: 19/10/2012 Envois: 580 Karma: 574 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 1 Il est doublement con car il y a deux frelons et non un seul ! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6306 Karma: 6125 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 3

C'est promis, j'arrête d'en manger. alvein Je masterise ! Inscrit le: 15/1/2014 Envois: 2730 Karma: 1124 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0

Next: manger cru un renard enragé? Apparemment, le covid-19 ca leur a pas suffit aux Chinois...Next: manger cru un renard enragé? kpouer Je masterise ! Inscrit le: 21/12/2006 Envois: 2620 Karma: 5828 En ligne ! Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 2



Est ce qu'on serait pas un peu con aussi, nous, de regarder ce genre de bêtises ?



Du coup en le médiatisant, on sponsorise sa connerie...Est ce qu'on serait pas un peu con aussi, nous, de regarder ce genre de bêtises ?La question est rhétorique. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 528 Karma: 879 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 On va arrêter cette série "mettre quelque chose de vivant dans sa bouche" ? Vous allez salir votre cerveau avec tout ce que vous allez voir. Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5563 Karma: 8644 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 "Don t try this at home" ok.. ca me laisse le choix s essayer : au bureau, a la plage, a la piscine, au pmu, a la gare...et j en passe...juste un "ne le faites pas" suffit. Khalul Je m'installe Inscrit le: 13/9/2010 Envois: 188 Karma: 151 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 bon bah on multiplie par 1 000 000 000 et on est bon ! Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 112 Karma: 241 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 3 Random Régis n°14896588 a eu ses 2 secondes de gloire sur les réseaux sociaux ...

A bientôt pour Random Régis n°14896589 qui tentera un truc aussi inattendu que con et dangereux pour prendre la relève de celui-ci. FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 151 Karma: 297 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 Le voilà à la mode "pouffe"!!

Kin Qar Darsh Yan. blahmeuh Je viens d'arriver Inscrit le: 7/10/2021 Envois: 36 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0

@Chewbacca91

[...]

C'est quoi cette manie de manger tout vivant ?

[...]





Les huitres, vaut mieux les manger vivantes.



Les huitres, vaut mieux les manger vivantes.et pour les rois du mauvais goût, les moules aussi... zorgOne Je m'installe Inscrit le: 7/3/2022 Envois: 174 Karma: 241 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 tepezed Je suis accro Inscrit le: 20/6/2014 Envois: 1415 Karma: 1241 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 Mais quelle mouche l'a piqué ? Baba-Yaga Hamster dame Inscrit le: 10/7/2016 Envois: 13276 Karma: 9422 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 Mais pourquoi ? Loom- J'aime glander ici Inscrit le: 24/4/2013 Envois: 8601 Karma: 3671 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 Il a peut être des couilles mais des couilles de gros con. belnea Je m'installe Inscrit le: 4/12/2013 Envois: 483 Karma: 595 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 il a cru que c'était un frelon mâle ? gnarf2 Je suis accro Inscrit le: 11/4/2019 Envois: 554 Karma: 1172 Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) Re: L'idée à la con du jour (Vol. 115) 0 Je préfère celle du mec qui frange un melon!!