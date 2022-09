Vidéo : Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Posté par BalleAuCentre

Une automobiliste s'apprête à partir d'un supermarché en ayant abandonné son caddie sur le parking...



Vidéo (10s) : Ne pas abandonner son caddie sur le parking





Vidéo : Employé de supermarché vs Chariots possédés Vidéo : Chauffeur de taxi vs Client pollueur Vidéo : Motarde vs Automobilistes qui jettent leurs ordures Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier

Top commentaires roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1341 Karma: 3923 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 43 Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€:p Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1008 Karma: 1170 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 15



Y'en a plein d'autres très marrantes/à voir Les mecs vous ne connaissez pas le Cart Narcs ? Il a une chaîne Youtube ou il ne fait que ça, avec des rencontres parfois marrantes ou dangereuses, c'est addictif à regarderUne des vidéos les plus vues : https://www.youtube.com/watch?v=JovIKbxZpNY Y'en a plein d'autres très marrantes/à voir

33 commentaires Auteur Conversation roondar Je suis accro Inscrit le: 2/7/2013 Envois: 1341 Karma: 3923 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 43 Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€:p Jujube51 Je m'installe Inscrit le: 30/10/2019 Envois: 304 Karma: 1273 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 Sans déc, le mec y charrie oh!!! Gudevski J'aime glander ici Inscrit le: 25/4/2016 Envois: 6307 Karma: 6131 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 2 @roondar

Tous les bons supermarchés donnent (gratuitement) des jetons de caddy. nakag Je suis accro Inscrit le: 30/11/2011 Envois: 789 Karma: 1842 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @roondar +1 ça fait plaisir de voir de la pertinence en First et pas un Monsieur jeu de mot marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 531 Karma: 897 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 3 Tous les héros ne portent pas tous des capes. Merci Parkman pour rectifier ces honteuses incivilités. Mykel Je viens d'arriver Inscrit le: 8/10/2019 Envois: 84 Karma: 158 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 Ce cas diverge avec ce qu'a discuté le cadi en caddie. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1008 Karma: 1170 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 15



Les mecs vous ne connaissez pas le Cart Narcs ? Il a une chaîne Youtube ou il ne fait que ça, avec des rencontres parfois marrantes ou dangereuses, c'est addictif à regarder

Une des vidéos les plus vues : https://www.youtube.com/watch?v=JovIKbxZpNY

Y'en a plein d'autres très marrantes/à voir etanox Je m'installe Inscrit le: 16/5/2013 Envois: 115 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1 Bref le caddie va finalement rester sur le parking Vipeho Je m'installe Inscrit le: 1/4/2022 Envois: 113 Karma: 251 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 4 @roondar

Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€ :p

Qui utilise encore une pièce d'1€ quand on récupère des jetons par poignées à l'accueil d'un nombre incalculable de magasins ?



Citation : derrière la voiture qui le percutera certainement en faisant une marche arrière

La voiture est un(e) Lexus RX350 soit un SUV de luxe dont le prix peut monter à quasi 100K€ en France ... m'est d'avis que le bestiau est équipé, à minima, de radars de recul voire d'une caméra 360°.

Mme "Blondasse sans gène" devra simplement descendre de son carrosse pour bouger ce même caddie de 2 mètres (n'attendez pas le miracle qu'elle ait une révélation divine et parte le remettre à son emplacement dédié, ça semble pas être le parking d'un supermarché à Lourdes). Citation :Qui utilise encore une pièce d'1€ quand on récupère des jetons par poignées à l'accueil d'un nombre incalculable de magasins ?Citation :La voiture est un(e) Lexus RX350 soit un SUV de luxe dont le prix peut monter à quasi 100K€ en France ... m'est d'avis que le bestiau est équipé, à minima, de radars de recul voire d'une caméra 360°.Mme "Blondasse sans gène" devra simplement descendre de son carrosse pour bouger ce même caddie de 2 mètres (n'attendez pas le miracle qu'elle ait une révélation divine et parte le remettre à son emplacement dédié, ça semble pas être le parking d'un supermarché à Lourdes). Sp6men10 Je m'installe Inscrit le: 4/11/2010 Envois: 175 Karma: 209 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 Sachez que pour avoir été aux States, c'est "normal" de voir ces scènes où les gens laissent leur caddie sur la parking à l'arrache. Quelqu'un se charge de les ranger à votre place (gros fainéants d'amerloques!) yvasnil Je m'installe Inscrit le: 24/1/2017 Envois: 280 Karma: 105 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @roondar Une vrai pièce , tu veut dire ? ca se trouve encore ? je n ai vue que des jetons en plastique depuis 1998 ;p Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5573 Karma: 8649 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1 Respoil : avec le radar de recul elle va pas se prendre le caddie.

Re-respoil: par contre elle va devoir sortir de la voiture et rebalancer le caddie ailleurs. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1006 Karma: 1344 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 2 Dans le Auchan près de chez moi, les chariots sont redevenus en libre service, pas de jetons.

Pour l’instant ça ne traîne pas trop partout yann21 Je m'installe Inscrit le: 15/7/2015 Envois: 260 Karma: 202 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 comme c'est intelligent de faire ça .... chopsuey Je masterise ! Inscrit le: 2/5/2013 Envois: 4204 Karma: 4003 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1 @yann21 Plutôt malin oui EndymionRaul Je suis accro Inscrit le: 16/10/2019 Envois: 1088 Karma: 928 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1

@Nefro

Les mecs vous ne connaissez pas le Cart Narcs ? Il a une chaîne Youtube ou il ne fait que ça, avec des rencontres parfois marrantes ou dangereuses, c'est addictif à regarder



Une des vidéos les plus vues : https://www.youtube.com/watch?v=JovIKbxZpNY



Y'en a plein d'autres très marrantes/à voir



Merci. J'ai trouvé ça intéressant de voir des Américains en dehors des films ou documentaires. D'autant plus dans une situation contrariante. Citation :Merci. J'ai trouvé ça intéressant de voir des Américains en dehors des films ou documentaires. D'autant plus dans une situation contrariante. Nucleon Je m'installe Inscrit le: 11/1/2013 Envois: 212 Karma: 161 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @Sp6men10 Etonnant qu'ils n'aient pas encore inventé le caddie autonome qui va se ranger tout seul (Ca finira sans doute par arriver un jour ^^) Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1430 Karma: 1874 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0

@roondar

Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€ :p



Les supermarchés commence a supprimer les caddies payant car inutile avec les jetons. De plus ceux-ci leur bouffe du temps.

Par chez moi, les caddies sont en libre service. Citation :Les supermarchés commence a supprimer les caddies payant car inutile avec les jetons. De plus ceux-ci leur bouffe du temps.Par chez moi, les caddies sont en libre service. TotoLeRigolo Je viens d'arriver Inscrit le: 16/5/2022 Envois: 28 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 Fake et pas tres interressant. SilSyS Je viens d'arriver Inscrit le: 15/2/2013 Envois: 21 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @roondar ou bien que les français ont de moins en moins de couilles pour faire respecter le civisme et le savoir vivre. Hermes Je m'installe Inscrit le: 20/3/2013 Envois: 188 Karma: 125 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1 Réponse à Sp6men10 :

Saches que pour avoir été en France depuis 70 ans, au début des Hypermarchés (années 70) il n'y avait pas de blocage par pièce ou jetons sur les parkings.

Partout, un ou plusieurs employés avaient pour unique tache de ramasser les chariots que les clients laissaient tout naturellement à côté de leur voiture.

Ils les remontaient jusqu'à l'entrée du magasin pour qu'il y en ait en permanence au service des clients arrivants.

J'ai vu de tout : pousser à la main des files de caddies, les pousser à l'avant d'un mini tracteur, chargés sur une remorque tractée par le tracteur ou même par une VW Coccinelle !

Le système à pièce ou jeton de consigne date de 1987 ! unknown001 Je m'installe Inscrit le: 29/12/2019 Envois: 201 Karma: 113 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @Nefro



Il m'a plié de rire, merci pour cette découverte !! Bloodyfox Je suis accro Inscrit le: 7/3/2014 Envois: 506 Karma: 319 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @Nefro Il a pas peur de faire ca aux US. Krogoth Je masterise ! Inscrit le: 30/9/2007 Envois: 4070 Karma: 1500 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0

@Vipeho

Citation : @roondar

Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€ :p

Qui utilise encore une pièce d'1€ quand on récupère des jetons par poignées à l'accueil d'un nombre incalculable de magasins ?



Citation : derrière la voiture qui le percutera certainement en faisant une marche arrière

La voiture est un(e) Lexus RX350 soit un SUV de luxe dont le prix peut monter à quasi 100K€ en France ... m'est d'avis que le bestiau est équipé, à minima, de radars de recul voire d'une caméra 360°.

Mme "Blondasse sans gène" devra simplement descendre de son carrosse pour bouger ce même caddie de 2 mètres (n'attendez pas le miracle qu'elle ait une révélation divine et parte le remettre à son emplacement dédié, ça semble pas être le parking d'un supermarché à Lourdes).



La voiture qui a faillit me renversé vendredi dernier avait un radar de recul. Mais démarrer et faire "un bond" en arrière avec sa caisse sans controler ni préter attention aux divers signaux ca pose soucis....et en plus c'était sur le parking d'une école... Citation :La voiture qui a faillit me renversé vendredi dernier avait un radar de recul. Mais démarrer et faire "un bond" en arrière avec sa caisse sans controler ni préter attention aux divers signaux ca pose soucis....et en plus c'était sur le parking d'une école... membre06 Je viens d'arriver Inscrit le: 18/3/2022 Envois: 58 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1

@Nefro

Les mecs vous ne connaissez pas le Cart Narcs ? Il a une chaîne Youtube ou il ne fait que ça, avec des rencontres parfois marrantes ou dangereuses, c'est addictif à regarder



Une des vidéos les plus vues : https://www.youtube.com/watch?v=JovIKbxZpNY



Y'en a plein d'autres très marrantes/à voir



merci je ne connaissais pas, ça me fait penser à "stopadouchebag", une chaine youtube russe qui empêche les gens de rouler en voitures sur les trottoirs Citation :merci je ne connaissais pas, ça me fait penser à "stopadouchebag", une chaine youtube russe qui empêche les gens de rouler en voitures sur les trottoirs Keiwen Je masterise ! Inscrit le: 8/10/2013 Envois: 2742 Karma: 1316 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 1 @roondar Les gens utilisent surtout des jetons maintenant. Nefro Je suis accro Inscrit le: 13/5/2014 Envois: 1008 Karma: 1170 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0

@Bloodyfox

@Nefro Il a pas peur de faire ca aux US.



Ouais c'est vrai d'ailleurs y'a déjà un mec qui a sorti son gun une fois.... Citation :Ouais c'est vrai d'ailleurs y'a déjà un mec qui a sorti son gun une fois.... https://www.youtube.com/watch?v=h8d_XYd1dac TheDarkgg Je m'installe Inscrit le: 3/12/2015 Envois: 377 Karma: 244 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0

@Hebus25

Citation :

@roondar

Situation qu'on ne verra jamais en France, non pas que nous sommes plus civilisé mais dans le contexte actuel, on a besoin de récupérer la pièce d'1€ :p



Les supermarchés commence a supprimer les caddies payant car inutile avec les jetons. De plus ceux-ci leur bouffe du temps.

Par chez moi, les caddies sont en libre service.

Rien compris, tout du moins dans la logique du message...



"De plus ceux-ci leur bouffe du temps" ? Citation :Rien compris, tout du moins dans la logique du message..."De plus ceux-ci leur bouffe du temps" ? Hebus25 Je suis accro Inscrit le: 30/1/2008 Envois: 1430 Karma: 1874 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @TheDarkgg Ouais pas très clair. La gestion des jetons fait perdre du temps aux employés. Ce qui n'est pas rentable pour les supermarchés. Ils préfèrent perdre un ou deux caddies. LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 351 Karma: 612 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @Hebus25 1 ou 2 ? Par chez moi, dans les quartiers avoisinant les supermarchés, il y a plus de caddies abandonnés que de voitures stationnées, les gens ramènent leurs courses et laissent le caddie au pied de l'immeuble, à un tel point que les supermarchés envoient des employés les chercher, il m'arrive régulièrement d'en voir avec des colonnes de caddies

L'été, pas mal de caddies qui trainent dans les quartiers finissent en barbecue Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 119 Karma: 411 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 @Nefro J'adore ce qu'ils font ces gars. Tu vois la pire dl'humanité ressortir, et le mode reptilien qui prends le dessus. ^^ Bouroski Je masterise ! Inscrit le: 23/10/2016 Envois: 2222 Karma: 1481 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0 Hé ben j'ignorais que ca se faisait.

Jamais j'aurais cru que les gens ne ramènent pas les cadis.

Enfin comme dit par certains VDD c'est surement car on doit le ramener pour récupérer son jeton ou sa piece. delseb Je suis accro Inscrit le: 15/6/2007 Envois: 574 Karma: 1123 Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking Re: Quand quelqu'un abandonne son caddie sur le parking 0

@Hebus25

@TheDarkgg Ouais pas très clair. La gestion des jetons fait perdre du temps aux employés. Ce qui n'est pas rentable pour les supermarchés. Ils préfèrent perdre un ou deux caddies.

La gestion des caddies fait perdre bien plus de temps et d'argent. Auparavant il y avait des employés spécialisés sur les parkings pour ranger les caddies, donc des postes à temps plein pendant toute la période d'ouverture du magasin, ce qui est bien plus cher.