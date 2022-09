Vidéo : Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendant un mariage Posté par BalleAuCentre

Un homme et une femme dansent ensemble sur la chanson « Rasputin » de Boney M. pendant un mariage.



Vidéo (56s) : Rasputin, the love machine





Vidéo : Un Écossais épouse une Indienne Vidéo : Femme jalouse à un mariage Vidéo : Danse sur un abribus (Fail) Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 119 Karma: 411 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 20 Je ne vois que deux personnes dansant sur une bonne musique qu'ils apprécient. Honnêtement pas de quoi en faire un post !



@LeFreund Boney M est un groupe monté de toute pièce par un producteur allemand et le faisant passer pour un groupe étranger. D'ailleurs, ce ne sont que des danseurs, ils ne chantent pas vraiment sur les enregistrements studio. Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 797 Karma: 982 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 18

26 commentaires Auteur Conversation Notra Je viens d'arriver Inscrit le: 22/2/2016 Envois: 89 Karma: 368 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 7 ??? LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6502 Karma: 17240 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 ..du célèbre groupe de disco antillais Boney M...



Ah bon? C'est marrant sur wikipedia FR c'est marqué origine "antilles" mais aussi "Allemagne, Jamaïque, Royaume-Uni, Pays-Bas", sur wikipedia DE "Bundesrepublik Deutschland" et sur wikipedia EN : "West Germany" Stromtooper Je m'installe Inscrit le: 10/2/2021 Envois: 119 Karma: 411 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 20 Je ne vois que deux personnes dansant sur une bonne musique qu'ils apprécient. Honnêtement pas de quoi en faire un post !



@LeFreund Boney M est un groupe monté de toute pièce par un producteur allemand et le faisant passer pour un groupe étranger. D'ailleurs, ce ne sont que des danseurs, ils ne chantent pas vraiment sur les enregistrements studio. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 244 Karma: 504 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0



Rien à dire, ils sont dans l'état d'esprit du groupe (qui d'ailleurs, aurait été incroyable à voir sur scène). haricot Je m'installe Inscrit le: 22/10/2015 Envois: 479 Karma: 375 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 9 Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 521 Karma: 1913 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 Mouais...c'est bon pour le moral madflo Je m'installe Inscrit le: 1/6/2007 Envois: 219 Karma: 179 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 2 Je l'ai vu deux fois en me disant que j'avais raté quelque chose. Mais je ne vois toujours rien de spécial... Kwisatz Je suis accro Inscrit le: 12/2/2021 Envois: 521 Karma: 1913 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1

@haricot





Soit tu trolles soit tu as cassé l'Internet avec ton post Citation :Soit tu trolles soit tu as cassé l'Internet avec ton post pouletman Je m'installe Inscrit le: 8/8/2014 Envois: 126 Karma: 423 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 2 Elle : "Waaaaah il se prend pas au serieux il est trop marrant ce type!"

Lui : "Je vais la manger avec une sauce aux échalottes" Kailyana Je suis accro Inscrit le: 22/12/2010 Envois: 797 Karma: 982 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 18 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5573 Karma: 8649 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 Ah ah voys avez rien compris encore...ca fait trois jours qu il y a pas de nouveaux article...et pas de koreusity la semaine derniere...le gars Koreus s est marié !! Et ce petit coquin veut partager sa danse. Mais il est pudique. Mais il s affiche. malenko Je m'installe Inscrit le: 27/6/2017 Envois: 105 Karma: 120 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0

Meilleur danse de tout les temps. ( Vive la France ) #Danse traditionnel la tawa



Ca m'a un peu fait penser à ça... THC92 Je viens d'arriver Inscrit le: 12/2/2015 Envois: 41 Karma: 63 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 2 Ceux qui ne voient pas l'intérêt du post je ne vous comprends pas ! Moi ca me donne un grand sourire et ca me fait rire ! Clairement, on peux sentir la tension entre les deux ! Ca me fait regretter d'avoir annulé ma présence a un mariage ou j'étais invité.... Bref, ce que vous ne voyez pas, c'est un coup de foudre immédiat. Ces deux la organiseront le prochain mariage ! Aeldourdaom Je m'installe Inscrit le: 17/1/2016 Envois: 270 Karma: 179 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 5 @THC92 Ahaha j'irais pas jusque là. Faut arrêter avec ça : un homme et une femme peuvent s'amuser sur le dancefloor sans qu'on pense tout de suite que ça signifie autre chose qu'un moment dansé ensemble. C'est assez commun de voir des gens danser comme ça à un mariage, surtout entre 2h et 4h30 du mat' quand les gens se lâchent encore plus.

Sinon, j'ai bien aimé la vidéo. SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 84 Karma: 118 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1 Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 996 Karma: 439 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1 moi j'ai du mal à piger le passage des mains devant les yeux de la femme. C'est une scene tellement culte à la base que toute reprise ne fait que la salir.



En revanche l'homme danse bien, je trouve. et globalement les deux sont plaisant Vassili44 Je suis accro Inscrit le: 6/8/2020 Envois: 1360 Karma: 1741 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1 @Aeldourdaom,



Oui comme toi je n'y vois qu'un bon moment passé ensemble sans que ça n'aille plus loin. C'est parfois ces moments-là qui sont les plus beaux justement parce qu'ils sont furtifs. Sekhmet Je m'installe Inscrit le: 9/10/2009 Envois: 300 Karma: 176 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 2

@Kratos2077

moi j'ai du mal à piger le passage des mains devant les yeux de la femme. C'est une scene tellement culte à la base que toute reprise ne fait que la salir.



En revanche l'homme danse bien, je trouve. et globalement les deux sont plaisant

Je présume que tu parles de Travolta dans Pulp Fiction vu que c'est la scène la plus connue ?

Mais c'est beaucoup plus ancien en fait (genre 30 ans de plus...) et c'est une figure classique du disco : Citation :Je présume que tu parles de Travolta dans Pulp Fiction vu que c'est la scène la plus connue ?Mais c'est beaucoup plus ancien en fait (genre 30 ans de plus...) et c'est une figure classique du disco : https://en.wikipedia.org/wiki/Batusi speudo Je viens d'arriver Inscrit le: 9/10/2020 Envois: 64 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1 Merci pour avoir posté cette vidéo, belle prestation du type \o/ Beuleu49 Je suis accro Inscrit le: 21/8/2014 Envois: 772 Karma: 317 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1

@THC92

Ceux qui ne voient pas l'intérêt du post je ne vous comprends pas ! Moi ca me donne un grand sourire et ca me fait rire ! Clairement, on peux sentir la tension entre les deux ! Ca me fait regretter d'avoir annulé ma présence a un mariage ou j'étais invité.... Bref, ce que vous ne voyez pas, c'est un coup de foudre immédiat. Ces deux la organiseront le prochain mariage !

Ils sont peut-être déjà marié. Citation :Ils sont peut-être déjà marié. Novastar Je m'installe Inscrit le: 17/4/2016 Envois: 152 Karma: 115 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 2 C'est full rabat joie ici. perso j'ai kiffé c'est marrant et la fois ils dansent bien. Je trouve que le rendu est sympa a voir ^^ ablator Je suis accro Inscrit le: 6/12/2005 Envois: 1686 Karma: 3112 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 1 @haricot



Chevalier et Laspales Les Russes (A la Pine !) Slyver Je viens d'arriver Inscrit le: 1/6/2013 Envois: 85 Karma: 58 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 Il a le swag, ça nous donne quelques moves pour la prochaine soirée et ça met le smile donc approved



Pas besoin de faire 3 saletos en mobilette pour mérité d'être vu mais le koreusien est difficile, il ne se laisse pas attraper facilement... Kratos2077 Je suis accro Inscrit le: 13/1/2021 Envois: 996 Karma: 439 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 @Sekhmet je ne savais pas. Merci de l'info. Et oui ue parlais de cette fameuse scène et ce mine de rien tout a l honneur de travolta aussi.



En même temps pas que. La scène de tarentino est executee avec bcp de classe, et probablement a t elle été tournée plein de fois. Et autant je peux comprendre l amusement de cette femme a le refaire en privé autant je trouve le fait de la filmer entrain de le faire a côté de l'autre qui danse bizarrement mais bien, assez fade. En ca je parlais de salissure après tant qu'ils s amusent cets bien la le principal. Mais perso j'aime pas les gens qui repompent des trucs pour faire ça en moins bien. Sans méchanceté aucune pour autant. Je préfère pour ma part ne rien faire du tout Mr-poulet-du-33 Je masterise ! Inscrit le: 26/3/2012 Envois: 4372 Karma: 3296 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0 Bah c'est sympa, le mec s'enjaille à fond avec la fille, il vit sa meilleure vie et danse bien.

Ça me communique de la joie perso. Nebinaf Je suis accro Inscrit le: 22/1/2014 Envois: 1358 Karma: 2108 Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... Re: Deux invités dansent ensemble sur « Rasputin » pendan... 0

@Stromtooper

Je ne vois que deux personnes dansant sur une bonne musique qu'ils apprécient. Honnêtement pas de quoi en faire un post !



@LeFreund Boney M est un groupe monté de toute pièce par un producteur allemand et le faisant passer pour un groupe étranger. D'ailleurs, ce ne sont que des danseurs, ils ne chantent pas vraiment sur les enregistrements studio.



Petite rectification, une des 3 filles faisait vraiment les cœurs sur les enregistrements studio.

Et pour l'anecdote, c'est le producteur Allemand lui même qui assurait la voix masculine.