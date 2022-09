Vidéo : Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et un policier (République tchèque) Posté par Kilroy1

Une course-poursuite entre un voleur et un policier dans le métro à Prague, en République tchèque.



Vidéo (1mn41s) : Course-poursuite dans le métro entre un voleur et un policier





Sur le même sujet :

Vidéo : Valise sur un escalator (Fail) Vidéo : Un voleur de camion détruit une station Vélib’ à Paris Vidéo : Deux vieux dans un escalator pour un hamburger Source : Forum Sur le même sujet : Bas Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Top commentaires MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 159 Karma: 227 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 13 C'est pas ça la musique de benny hill... Désolé. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 244 Karma: 504 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 7



De là où il est, il peut être fier de son meilleur disciple.

20 commentaires Auteur Conversation camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 813 Karma: 3031 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 4 Sympa ! Il lui laisse le temps de reprendre son souffle avant de le jeter au sol MrJhack Je m'installe Inscrit le: 25/6/2010 Envois: 159 Karma: 227 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 13 C'est pas ça la musique de benny hill... Désolé. marcaflushhh Je suis accro Inscrit le: 24/7/2017 Envois: 531 Karma: 897 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 3 "Quand on n'a pas de tête, il faut des jambes.... Quand on a ni l'un ni l'autre, on se tient tranquille. "(Jacques Dutronc*)







*Je crois... Mister-B Je viens d'arriver Inscrit le: 3/3/2022 Envois: 9 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 3 Quel rythme, quelle intensité! SnikePlassken Je viens d'arriver Inscrit le: 17/10/2021 Envois: 84 Karma: 119 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 1 Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5573 Karma: 8649 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 1 On dirait l intro de FlashBack sur snes



Flashback Intro - Amiga Full Version LugerKain Je m'installe Inscrit le: 24/10/2021 Envois: 351 Karma: 612 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0

z'on fait un lâché de bandit, sélectionné avec un Simon Une blague de ses collègues pour son départ en retraite Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 244 Karma: 504 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 7



De là où il est, il peut être fier de son meilleur disciple. Bukowski Je m'installe Inscrit le: 12/7/2021 Envois: 244 Karma: 504 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 @Jinroh



Quand même impressionnant ce que ça envoyait pour l'époque ces Amiga. Roronoa Je viens d'arriver Inscrit le: 23/10/2009 Envois: 88 Karma: 95 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 4 En vrai, pour son age, le policier a sacrément la forme. Emerys Je suis accro Inscrit le: 24/4/2006 Envois: 1006 Karma: 1344 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 1 Ce voleur va lui claquer dans les pattes et c’est le policier qui va être embêté jepuedespieds Je viens d'arriver Inscrit le: 18/4/2016 Envois: 62 Karma: 92 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 4 FanfanLaTulipe Je m'installe Inscrit le: 18/8/2017 Envois: 261 Karma: 322 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 A mon avis le mec était un peu bourré... Mais peu importe, merci pour cette vidéo qui enchante notre lundi soir ! Jashugan13 Je m'installe Inscrit le: 5/2/2010 Envois: 144 Karma: 145 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 2

Je crois qu'on y a tous pensé mais... Borny Je suis accro Inscrit le: 17/8/2014 Envois: 1509 Karma: 1274 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 Comme quoi, pas besoin de plomber un mec qui fait un délit de fuite.

(Note, au Royaume-Uni, peu de policiers sont armés) Pacolito Je suis accro Inscrit le: 11/10/2009 Envois: 925 Karma: 950 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 Depuis que je suis sur Koreus, c'est la première fois que je rigole autant. poiuytreza525 Je masterise ! Inscrit le: 18/1/2013 Envois: 3562 Karma: 1101 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 Mais c'est une blague cette vidéo ? Un sketch ? Un montage ? C'est vraiment possible ?



J'ai du mal à y croire. tryfax Je masterise ! Inscrit le: 13/3/2007 Envois: 2553 Karma: 3819 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 1 j'aimerais bien être aussi en forme que le policier au même âge. ça rigole, ça rigole mais pour l'heure je ressemble plus au jeune quand il s'agit de courir ^^ PseudoPris Je suis accro Inscrit le: 5/5/2014 Envois: 869 Karma: 1160 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 Dommage que justement c'est quand cela devient rigolo qu'ils aient accéléré la vidéo.

Mais chapeau le "vieux" policier d'arriver à suivre le "jeune" voleur. Crazy-13 Pelle d'or Inscrit le: 9/12/2005 Envois: 79422 Karma: 7238 Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... Re: Une course-poursuite dans le métro entre un voleur et... 0 Le policier à bien fait de ne rien lâcher. Haut Les + anciens en premier Les + récents en premier Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu. Les commentaires appartiennent à leurs auteurs. Nous ne sommes pas responsables de leur contenu.