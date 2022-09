Vidéo : Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Posté par LeFreund

L'évolution d'une jeune femme qui s'est prise en photo tous les jours pendant 15 ans.



Vidéo (15s) : Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans





Fake, les nichons n'ont pas bougé....

@Jujube51

Fake, les nichons n'ont pas bougé....



Citation : camaronalex Je suis accro Inscrit le: 18/2/2010 Envois: 814 Karma: 3043 Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 13

je m'y attendais pas du tout

Je me souviens de cette vidéo avec justement Carly Commando en fond

La vidéo est déjà passée :

Noah takes a photo of himself every day for 6 years.



Je me souviens de cette vidéo avec justement Carly Commando en fond

La vidéo est déjà passée :



Si c'est très drôle et sa performance est plutôt bonne

@Jujube51

Fake, les nichons n'ont pas bougé....



Citation : FouTaquin Je m'installe Inscrit le: 6/10/2020 Envois: 153 Karma: 301 Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 6

Je note que c'est original et sympa tout de même (Pour avoir l'ai moins bête de m'être fait avoir aussi facilement) Et moi comme un con, je regarde jusqu'à la fin...Je note que c'est original et sympa tout de même (Pour avoir l'ai moins bête de m'être fait avoir aussi facilement) Jinroh J'aime glander ici Inscrit le: 3/12/2017 Envois: 5574 Karma: 8652 Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 1

Edit. En fait c est juste son sosie.

C etais pas la meuf du joeur du grenier?Edit. En fait c est juste son sosie. Soyarow Je m'installe Inscrit le: 19/10/2019 Envois: 176 Karma: 412 Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 2 C’est quoi leur secret pour rester aussi jeune ? corent2 Je suis accro Inscrit le: 29/10/2013 Envois: 1622 Karma: 4549 Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 0

https://www.koreus.com/video/photo-tous-les-jours-2020.html Mouais, concept déjà-vu sur Koreus. LeFreund Spécial K Inscrit le: 26/10/2012 Envois: 6518 Karma: 17253 En ligne ! Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans Re: Elle se prend en photo tous les jours pendant 15 ans 3

@Geo-graphic

En tout cas, toujours les mêmes pisse-froid sur Koreus, ça change pas, ça fait plaisir

En tout cas, toujours les mêmes pisse-froid sur Koreus, ça change pas, ça fait plaisir

J'ai trouvé ça drôle

@Soyarow Le secret c'est d'être né plus vieux et donc à la fin de faire plus jeune.

La dernière m'a fait pleurer.

Je comprends que ça puisse ne pas être très impressionnant pour certains car voir 365 images par secondes n'est pas donné à tout le monde. C'est plus une prouesse technologique en fait !

@corent2

Mouais, concept déjà-vu sur Koreus.

https://www.koreus.com/video/photo-tous-les-jours-2020.html

Mais elle, c'est bien fait et drôle ^^

Les années passent si vite... ça nous rajeunit pas, comme dirait mon voisin.

ça fait du bien ces petites vidéos qui n'apportent rien si ce n'est qu'une gentille parodie. Un peu d'air frais dans ce monde de brutes.

« Ah c'est marrant ça m'fait pas marrer »

@Jinroh

C etais pas la meuf du joeur du grenier?

Edit. En fait c est juste son sosie.





Rien à voir, une jolie une moche.

en tout cas elle a aussi réussi le défi de pas se laver pendant 15 ans